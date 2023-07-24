https://ria.ru/20230724/vstrecha-1886007089.html
Патрушев встретился с Ван И в ЮАР
Патрушев встретился с Ван И в ЮАР - РИА Новости, 24.07.2023
Патрушев встретился с Ван И в ЮАР
Глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:21
2023-07-24T17:21
2023-07-24T17:33
юар
николай патрушев
ван и (политик)
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщает китайский телеканал CGTN."В понедельник в Йоханнесбурге состоялась встреча высокопоставленного китайского дипломата Ван И с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20230715/kitay-1884326408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, николай патрушев, ван и (политик), в мире
ЮАР, Николай Патрушев, Ван И (политик), В мире
Патрушев встретился с Ван И в ЮАР
Глава канцелярии комиссии КПК Ван И встретился с Патрушевым в ЮАР
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщает китайский телеканал CGTN.
"В понедельник в Йоханнесбурге состоялась встреча высокопоставленного китайского дипломата Ван И с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым", - говорится в сообщении телеканала.
Ван И призвал главу МИД Британии вместе решать глобальные проблемы