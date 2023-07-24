https://ria.ru/20230724/vstrecha-1886007089.html

Патрушев встретился с Ван И в ЮАР

Патрушев встретился с Ван И в ЮАР - РИА Новости, 24.07.2023

Патрушев встретился с Ван И в ЮАР

Глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:21

2023-07-24T17:21

2023-07-24T17:33

юар

николай патрушев

ван и (политик)

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщает китайский телеканал CGTN."В понедельник в Йоханнесбурге состоялась встреча высокопоставленного китайского дипломата Ван И с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20230715/kitay-1884326408.html

юар

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

юар, николай патрушев, ван и (политик), в мире