Путин с нетерпением ждет встреч в Петербурге с лидерами африканских стран
Путин заявил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" отметил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Петербурге, настроен на плодотворное конструктивное общение.
Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля.
"С нетерпением жду встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение. Уверен, что решения Саммита и Форума, как и совместная постоянная многоплановая работа, послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнёрства на благо наших стран и народов", - говорится в статье президента РФ.
Путин подчеркнул, что Россия всегда придерживались принципа "африканским проблемам – африканское решение" и была солидарна с африканцами в их борьбе за самоопределение, справедливость и отстаивание своих законных прав. "Никогда не пытались навязывать партнёрам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления, целях развития и путях их достижения. Неизменным остаётся наше уважение к суверенитету государств Африки, их традициям и ценностям, желанию самостоятельно определять свою судьбу, свободно выстраивать отношения с партнёрами", - добавил президент.
Глава государства отметил, что Россия искренне дорожит "честно накопленным капиталом дружбы и сотрудничества, традициями доверия и взаимной поддержки", сложившимися со странами Африки. По его словам, страны сближает общее стремление к формированию системы отношений, "основанной на приоритете международного права, учёте национальных интересов, неделимости безопасности, признании центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций".