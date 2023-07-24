Рейтинг@Mail.ru
Путин с нетерпением ждет встреч в Петербурге с лидерами африканских стран - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 24.07.2023 (обновлено: 01:57 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/vstrecha-1885852958.html
Путин с нетерпением ждет встреч в Петербурге с лидерами африканских стран
Путин с нетерпением ждет встреч в Петербурге с лидерами африканских стран - РИА Новости, 24.07.2023
Путин с нетерпением ждет встреч в Петербурге с лидерами африканских стран
Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" отметил, что с нетерпением ждет встреч с... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T00:20
2023-07-24T01:57
владимир путин
санкт-петербург
россия
форум "россия — африка"
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" отметил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Петербурге, настроен на плодотворное конструктивное общение.Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля."С нетерпением жду встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение. Уверен, что решения Саммита и Форума, как и совместная постоянная многоплановая работа, послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнёрства на благо наших стран и народов", - говорится в статье президента РФ.Путин подчеркнул, что Россия всегда придерживались принципа "африканским проблемам – африканское решение" и была солидарна с африканцами в их борьбе за самоопределение, справедливость и отстаивание своих законных прав. "Никогда не пытались навязывать партнёрам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления, целях развития и путях их достижения. Неизменным остаётся наше уважение к суверенитету государств Африки, их традициям и ценностям, желанию самостоятельно определять свою судьбу, свободно выстраивать отношения с партнёрами", - добавил президент.Глава государства отметил, что Россия искренне дорожит "честно накопленным капиталом дружбы и сотрудничества, традициями доверия и взаимной поддержки", сложившимися со странами Африки. По его словам, страны сближает общее стремление к формированию системы отношений, "основанной на приоритете международного права, учёте национальных интересов, неделимости безопасности, признании центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций".
https://ria.ru/20230724/sammit-1885853618.html
https://ria.ru/20230724/festival-1885852741.html
санкт-петербург
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, санкт-петербург, россия, форум "россия — африка", африка
Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия, Форум "Россия — Африка", Африка
Путин с нетерпением ждет встреч в Петербурге с лидерами африканских стран

Путин заявил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Петербурге

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" отметил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Петербурге, настроен на плодотворное конструктивное общение.
Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Путин анонсировал подписание весомых документов на саммите "Россия–Африка"
00:31
"С нетерпением жду встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение. Уверен, что решения Саммита и Форума, как и совместная постоянная многоплановая работа, послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнёрства на благо наших стран и народов", - говорится в статье президента РФ.
Путин подчеркнул, что Россия всегда придерживались принципа "африканским проблемам – африканское решение" и была солидарна с африканцами в их борьбе за самоопределение, справедливость и отстаивание своих законных прав. "Никогда не пытались навязывать партнёрам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления, целях развития и путях их достижения. Неизменным остаётся наше уважение к суверенитету государств Африки, их традициям и ценностям, желанию самостоятельно определять свою судьбу, свободно выстраивать отношения с партнёрами", - добавил президент.
Глава государства отметил, что Россия искренне дорожит "честно накопленным капиталом дружбы и сотрудничества, традициями доверия и взаимной поддержки", сложившимися со странами Африки. По его словам, страны сближает общее стремление к формированию системы отношений, "основанной на приоритете международного права, учёте национальных интересов, неделимости безопасности, признании центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи
00:15
 
Владимир ПутинСанкт-ПетербургРоссияФорум "Россия — Африка"Африка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала