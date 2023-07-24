https://ria.ru/20230724/vstrecha-1885852958.html

Путин с нетерпением ждет встреч в Петербурге с лидерами африканских стран

Путин с нетерпением ждет встреч в Петербурге с лидерами африканских стран - РИА Новости, 24.07.2023

Путин с нетерпением ждет встреч в Петербурге с лидерами африканских стран

Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" отметил, что с нетерпением ждет встреч с... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T00:20

2023-07-24T00:20

2023-07-24T01:57

владимир путин

санкт-петербург

россия

форум "россия — африка"

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" отметил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Петербурге, настроен на плодотворное конструктивное общение.Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля."С нетерпением жду встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение. Уверен, что решения Саммита и Форума, как и совместная постоянная многоплановая работа, послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнёрства на благо наших стран и народов", - говорится в статье президента РФ.Путин подчеркнул, что Россия всегда придерживались принципа "африканским проблемам – африканское решение" и была солидарна с африканцами в их борьбе за самоопределение, справедливость и отстаивание своих законных прав. "Никогда не пытались навязывать партнёрам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления, целях развития и путях их достижения. Неизменным остаётся наше уважение к суверенитету государств Африки, их традициям и ценностям, желанию самостоятельно определять свою судьбу, свободно выстраивать отношения с партнёрами", - добавил президент.Глава государства отметил, что Россия искренне дорожит "честно накопленным капиталом дружбы и сотрудничества, традициями доверия и взаимной поддержки", сложившимися со странами Африки. По его словам, страны сближает общее стремление к формированию системы отношений, "основанной на приоритете международного права, учёте национальных интересов, неделимости безопасности, признании центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций".

https://ria.ru/20230724/sammit-1885853618.html

https://ria.ru/20230724/festival-1885852741.html

санкт-петербург

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, санкт-петербург, россия, форум "россия — африка", африка