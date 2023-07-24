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В зоне СВО погиб командующий "Ленинградским полком" полковник Вашунин
В зоне СВО погиб командующий "Ленинградским полком" полковник Вашунин - РИА Новости, 24.07.2023
В зоне СВО погиб командующий "Ленинградским полком" полковник Вашунин
В зоне спецоперации погиб командующий "Ленинградским полком" полковник Евгений Вашунин, сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:36
2023-07-24T20:36
2023-07-24T21:32
санкт-петербург
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. В зоне спецоперации погиб командующий "Ленинградским полком" полковник Евгений Вашунин, сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский."Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий "Ленинградским полком". Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине", — заявил парламентарий.По его словам, 14 июля офицер решил прийти на помощь отряду "Шторм", который оказался в оперативном окружении ВСУ. Вашунин выдвинулся вместе с группой поддержки, но их движение заметил противник. Во время завязавшегося боя полковника отсекли от однополчан, он получил серьезное ранение. Вашунин сражался до последней минуты, за мужество и героизм его представили к званию Героя России посмертно.
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санкт-петербург, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Санкт-Петербург, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
В зоне СВО погиб командующий "Ленинградским полком" полковник Вашунин
На спецоперации погиб командующий "Ленинградским полком" полковник Вашунин