https://ria.ru/20230724/valaam-1886004124.html
Путин и Лукашенко посетили Валаам
Путин и Лукашенко посетили Валаам - РИА Новости, 24.07.2023
Путин и Лукашенко посетили Валаам
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере и осмотрели Спасо-Преображенский... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:09
2023-07-24T17:09
2023-07-24T18:10
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ВАЛААМ, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере и осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.В нижнем храме монастыря президенты поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители.Кроме того, по православной традиции они поставили свечки. В храме было много верующих, Путин кратко пообщался с ними. "Рады вас видеть! Здоровья! Спасибо!" — приветствовали они главу государства. "Взаимно", — ответил он.Помимо этого, лидеры России и Белоруссии посетили могилу архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении Валаамского монастыря, а также скит в честь Смоленской иконы Божией Матери, где ежедневно молятся о почивших воинах, жизнь свою за веру и Отечество положивших.Путин приехал на Валаам в неформальной одежде: в ветровке, джинсах и кедах. Лукашенко тоже выдержал неформальный стиль — выбрал для посещения острова футболку, куртку и кроссовки.Путин часто бывает на Валааме. Последний раз он приезжал на остров вместе с Лукашенко в июле 2019 года. Тогда президенты также осмотрели Спасо-Преображенский собор, побывали в ските во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев. С Лукашенко, который был на Валааме впервые, приехал тогда его младший сын Николай.Монастырь ведет активную хозяйственную деятельность. Там действуют молочная ферма, молокозавод, форелевое хозяйство, пасека, работают две гостиницы для паломников, которые могут принять около 300 гостей.
https://ria.ru/20221129/mefodiy-1834941116.html
https://ria.ru/20220901/valaam-1813398729.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин и Лукашенко в Спасо-Преображенском соборе на Валааме
Президенты России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере и осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. В нижнем храме монастыря президенты поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители.
2023-07-24T17:09
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PT0M15S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валаам, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика
Валаам, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Политика
Путин и Лукашенко посетили Валаам
Президенты Путин и Лукашенко вместе посетили Спасо-Преображенский собор на Валааме
ВАЛААМ, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере и осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
В нижнем храме монастыря президенты поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители.
Кроме того, по православной традиции они поставили свечки. В храме было много верующих, Путин кратко пообщался с ними.
«
"Рады вас видеть! Здоровья! Спасибо!" — приветствовали они главу государства. "Взаимно", — ответил он.
Помимо этого, лидеры России и Белоруссии посетили могилу архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении Валаамского монастыря, а также скит в честь Смоленской иконы Божией Матери, где ежедневно молятся о почивших воинах, жизнь свою за веру и Отечество положивших.
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Путин приехал на Валаам в неформальной одежде: в ветровке, джинсах и кедах. Лукашенко тоже выдержал неформальный стиль — выбрал для посещения острова футболку, куртку и кроссовки.
Путин часто бывает на Валааме. Последний раз он приезжал на остров вместе с Лукашенко в июле 2019 года. Тогда президенты также осмотрели Спасо-Преображенский собор, побывали в ските во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев. С Лукашенко, который был на Валааме впервые, приехал тогда его младший сын Николай.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь — памятник русского зодчества. В год его посещают более 100 тысяч паломников. У монастыря есть подворья в Москве, Санкт-Петербурге, Сортавале и Приозерске. Сейчас в обители проживают порядка 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов.
Монастырь ведет активную хозяйственную деятельность. Там действуют молочная ферма, молокозавод, форелевое хозяйство, пасека, работают две гостиницы для паломников, которые могут принять около 300 гостей.
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