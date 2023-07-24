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В Кремле назвали ложью утверждения об ударе по собору в Одессе - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 24.07.2023 (обновлено: 13:40 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/udary-1885933767.html
В Кремле назвали ложью утверждения об ударе по собору в Одессе
В Кремле назвали ложью утверждения об ударе по собору в Одессе - РИА Новости, 24.07.2023
В Кремле назвали ложью утверждения об ударе по собору в Одессе
Российские войска никогда не наносят удары по социальной инфраструктуре и храмам на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:29
2023-07-24T13:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
россия
одесса
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские войска никогда не наносят удары по социальной инфраструктуре и храмам на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в воскресенье в Минобороны России опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах."Мы неоднократно заявляли и можем это повторить — мы, наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам. Поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой. Там речь идет об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения Киева якобы в причастности России к разрушению собора в Одессе.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Одесса, Вооруженные силы Украины
В Кремле назвали ложью утверждения об ударе по собору в Одессе

Песков: ВС России никогда не атакуют объекты социнфраструктуры и храмы на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские войска никогда не наносят удары по социальной инфраструктуре и храмам на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в воскресенье в Минобороны России опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.
"Мы неоднократно заявляли и можем это повторить — мы, наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам. Поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой. Там речь идет об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения Киева якобы в причастности России к разрушению собора в Одессе.
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