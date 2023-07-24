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ВСУ усилили удары по городам на Купянском направлении, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 24.07.2023 (обновлено: 08:36 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/udary-1885876832.html
ВСУ усилили удары по городам на Купянском направлении, сообщили в ЛНР
ВСУ усилили удары по городам на Купянском направлении, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 24.07.2023
ВСУ усилили удары по городам на Купянском направлении, сообщили в ЛНР
Киевские силовики усилили артиллерийские удары по населенному пункту Сватово и его окрестностям, в том числе применили РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:35
2023-07-24T08:36
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы рф
происшествия
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Киевские силовики усилили артиллерийские удары по населенному пункту Сватово и его окрестностям, в том числе применили РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За несколько суток был нанесен ряд ударов по населенному пункту Сватово и его окрестностям. Огонь велся в том числе из РСЗО HIMARS", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что большая часть боеприпасов была сбита российскими системами ПВО. Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук рассказал РИА Новости, что на сватовском и краснолиманском направлениях украинские войска предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции, в результате действий российских военных противник понес значительные потери, более 40 боевиков сдались в плен. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Запад" ВС РФ на купянском направлении уничтожила до 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".
https://ria.ru/20230724/plennyy-1885868267.html
РИА Новости
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андрей марочко, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Происшествия
ВСУ усилили удары по городам на Купянском направлении, сообщили в ЛНР

Подполковник Марочко: ВСУ усилили удары по населенному пункту Сватово и его окрестностям

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Киевские силовики усилили артиллерийские удары по населенному пункту Сватово и его окрестностям, в том числе применили РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"За несколько суток был нанесен ряд ударов по населенному пункту Сватово и его окрестностям. Огонь велся в том числе из РСЗО HIMARS", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
ВСУ перебрасывают силы на Краснолиманское направление, заявил пленный
06:10
Марочко уточнил, что большая часть боеприпасов была сбита российскими системами ПВО.
Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук рассказал РИА Новости, что на сватовском и краснолиманском направлениях украинские войска предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции, в результате действий российских военных противник понес значительные потери, более 40 боевиков сдались в плен. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Запад" ВС РФ на купянском направлении уничтожила до 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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