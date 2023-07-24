https://ria.ru/20230724/udary-1885876832.html

ВСУ усилили удары по городам на Купянском направлении, сообщили в ЛНР

ВСУ усилили удары по городам на Купянском направлении, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 24.07.2023

ВСУ усилили удары по городам на Купянском направлении, сообщили в ЛНР

Киевские силовики усилили артиллерийские удары по населенному пункту Сватово и его окрестностям, в том числе применили РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:35

2023-07-24T08:35

2023-07-24T08:36

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы рф

происшествия

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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Киевские силовики усилили артиллерийские удары по населенному пункту Сватово и его окрестностям, в том числе применили РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За несколько суток был нанесен ряд ударов по населенному пункту Сватово и его окрестностям. Огонь велся в том числе из РСЗО HIMARS", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что большая часть боеприпасов была сбита российскими системами ПВО. Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук рассказал РИА Новости, что на сватовском и краснолиманском направлениях украинские войска предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции, в результате действий российских военных противник понес значительные потери, более 40 боевиков сдались в плен. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Запад" ВС РФ на купянском направлении уничтожила до 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".

https://ria.ru/20230724/plennyy-1885868267.html

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андрей марочко, вооруженные силы рф, происшествия