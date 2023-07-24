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Медведев прокомментировал смену логотипа Twitter на букву X
Медведев прокомментировал смену логотипа Twitter на букву X - РИА Новости, 24.07.2023
Медведев прокомментировал смену логотипа Twitter на букву X
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву "Х", отметив, что там, где X, там и Z и V – символы специальной военной... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:57
2023-07-24T17:57
2023-07-24T17:57
общество
технологии
россия
дмитрий медведев
илон маск
twitter
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву "Х", отметив, что там, где X, там и Z и V – символы специальной военной операции России на Украине. "Что, теперь X? Замечательно! Там, где X, там V и Z", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в социальной сети. Социальная сеть Twitter в понедельник обновила логотип – вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Американский предприниматель и новый владелец компании Илон Маск заявил, что логотип соцсети будет дорабатываться. В представлении Маска буква Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. В воскресенье Маск сообщил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, дмитрий медведев, илон маск, twitter
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Илон Маск, Twitter
Медведев прокомментировал смену логотипа Twitter на букву X
Медведев оценил смену логотипа Twitter, заявив, что где буква X, там и буквы V и Z