https://ria.ru/20230724/twitter-1886020351.html

Медведев прокомментировал смену логотипа Twitter на букву X

Медведев прокомментировал смену логотипа Twitter на букву X - РИА Новости, 24.07.2023

Медведев прокомментировал смену логотипа Twitter на букву X

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву "Х", отметив, что там, где X, там и Z и V – символы специальной военной... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:57

2023-07-24T17:57

2023-07-24T17:57

общество

технологии

россия

дмитрий медведев

илон маск

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву "Х", отметив, что там, где X, там и Z и V – символы специальной военной операции России на Украине. "Что, теперь X? Замечательно! Там, где X, там V и Z", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в социальной сети. Социальная сеть Twitter в понедельник обновила логотип – вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Американский предприниматель и новый владелец компании Илон Маск заявил, что логотип соцсети будет дорабатываться. В представлении Маска буква Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. В воскресенье Маск сообщил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter.

https://ria.ru/20230724/twitter-1886001732.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, россия, дмитрий медведев, илон маск, twitter