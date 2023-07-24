https://ria.ru/20230724/twitter-1886001732.html

Маск пообещал доработать новый логотип Twitter

Маск пообещал доработать новый логотип Twitter - РИА Новости, 24.07.2023

Маск пообещал доработать новый логотип Twitter

Новой логотип социальной сети Twitter будет дорабатываться, заявил американский предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:03

2023-07-24T17:03

2023-07-24T17:03

в мире

невада

илон маск

twitter

технологии

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Новой логотип социальной сети Twitter будет дорабатываться, заявил американский предприниматель Илон Маск. "Позже возможны изменения, обязательно (логотип - ред.) будет доработан", - написал Маск в Twitter. Как пишет портал Business Insider, некоторые пользователи социальной сети "оплакивают смерть" голубой птицы, а другие говорят, что ребрендинг настолько им не нравится, что из-за него хотят покинуть соцсеть. В понедельник Twitter обновила логотип, вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Ранее официальный аккаунт компании Twitter на одноименной платформе в рамках анонсированного ребрендинга сменил название на X, а его аватаром вместо традиционного голубого логотипа с птицей стала крупная буква X, исполненная в белом цвете на черном фоне. В свою очередь владелец Twitter - Илон Маск - в понедельник поделился в своем профиле ночной фотографией штаб-квартиры компании, здание которой также подсвечивалось новым логотипом. В воскресенье Маск сообщил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter. Бизнесмен пообещал распрощаться с птицей на логотипе соцсети, сообщив, что он рассматривает возможность ее замены на букву X. В представлении Маска она символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада. Позднее в интервью Babylon Bee Talks Маск заявил, что "верит в описательные бренды, а Х может значить что угодно". По словам бизнесмена, его видение социальной платформы в качестве площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата выходит за пределы изначальной концепции соцсети как инструмента для обмена короткими сообщениями, и "Twitter может быть неправильным брендом для этого". Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.

https://ria.ru/20230715/xai-1884322173.html

https://ria.ru/20230718/pomosch-1884940691.html

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в мире, невада, илон маск, twitter, технологии