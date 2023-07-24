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Twitter обновил логотип - РИА Новости, 24.07.2023
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13:15 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/twitter-1885943735.html
Twitter обновил логотип
Twitter обновил логотип - РИА Новости, 24.07.2023
Twitter обновил логотип
Социальная сеть Twitter обновила логотип, вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:15
2023-07-24T13:15
невада
илон маск
в мире
twitter
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Социальная сеть Twitter обновила логотип, вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Ранее официальный аккаунт компании Twitter на одноименной платформе в рамках анонсированного ребрендинга сменил название на X, а его аватаром вместо традиционного голубого логотипа с птицей стала крупная буква X, исполненная в белом цвете на черном фоне. В свою очередь владелец Twitter - американский миллиардер Илон Маск - в понедельник поделился в своем профиле ночной фотографией штаб-квартиры компании, здание которой также подсвечивалось новым логотипом. В воскресенье Маск сообщил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter. Бизнесмен пообещал распрощаться с птицей на логотипе соцсети, сообщив, что он рассматривает возможность ее замены на букву X. В представлении Маска она символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада. Позднее в интервью Babylon Bee Talks Маск заявил, что "верит в описательные бренды, а Х может значить что угодно". По словам бизнесмена, его видение социальной платформы в качестве площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата выходит за пределы изначальной концепции соцсети как инструмента для обмена короткими сообщениями, и "Twitter может быть неправильным брендом для этого". Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.
https://ria.ru/20230701/twitter-1881696782.html
https://ria.ru/20230714/karlson-1884187499.html
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невада, илон маск, в мире, twitter
Невада, Илон Маск, В мире, Twitter
Twitter обновил логотип

Социальная сеть Twitter заменила логотип с голубой птицей на черно-белую букву Х

© Фото : @elonmuskНовый логотип Twitter на здании штаб-квартиры компании
Новый логотип Twitter на здании штаб-квартиры компании - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : @elonmusk
Новый логотип Twitter на здании штаб-квартиры компании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Социальная сеть Twitter обновила логотип, вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х.
Ранее официальный аккаунт компании Twitter на одноименной платформе в рамках анонсированного ребрендинга сменил название на X, а его аватаром вместо традиционного голубого логотипа с птицей стала крупная буква X, исполненная в белом цвете на черном фоне.
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В свою очередь владелец Twitter - американский миллиардер Илон Маск - в понедельник поделился в своем профиле ночной фотографией штаб-квартиры компании, здание которой также подсвечивалось новым логотипом.
В воскресенье Маск сообщил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter. Бизнесмен пообещал распрощаться с птицей на логотипе соцсети, сообщив, что он рассматривает возможность ее замены на букву X. В представлении Маска она символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными.
В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада. Позднее в интервью Babylon Bee Talks Маск заявил, что "верит в описательные бренды, а Х может значить что угодно". По словам бизнесмена, его видение социальной платформы в качестве площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата выходит за пределы изначальной концепции соцсети как инструмента для обмена короткими сообщениями, и "Twitter может быть неправильным брендом для этого".
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.
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