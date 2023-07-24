https://ria.ru/20230724/turisty-1885901762.html

В Приморье заявили об интересе южнокорейских туристов к региону

В Приморье заявили об интересе южнокорейских туристов к региону - РИА Новости, 24.07.2023

В Приморье заявили об интересе южнокорейских туристов к региону

У южнокорейских туристов есть интерес к поездкам в Приморский край, но этому мешает отсутствие прямого авиасообщения, заявил глава агентства по туризму... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:44

2023-07-24T10:44

2023-07-24T10:44

туризм

приморский край

владивосток

азия

korean air

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. У южнокорейских туристов есть интерес к поездкам в Приморский край, но этому мешает отсутствие прямого авиасообщения, заявил глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский. "Запрос (среди южнокорейских туристов на поездки в Приморье - ред.) есть, и мы для себя отмечаем. Лучшее доказательство этому в чем? Есть паром (Тонхэ - Владивосток), и он не пользуется популярностью у туристов... Туристы спрашивают: а когда самолет? Потому что паром долго идет и, собственно, они не могут себе этого позволить. В Азии достаточно короткие отпуска, и провести даже двое суток на пароме, просто ничего не делая, это не вариант. Вот если два часа на самолете или полтора — вот это вообще, это можно летать на выходные" - сказал Крепский журналистам на полях форума "Развитие малых городов и исторических поселений". Он добавил, что "отложенный спрос" на поездки в Приморье есть не только в Корее, но и в Японии. В скором времени будет заметное усиление транзитной роли аэропортов Китая, предположил Крепский. Рейсы Владивосток - Сеул, выполнявшиеся авиакомпаниями Korean Air и Air Busan, были приостановлены на неопределенный срок в марте 2022 года.

https://ria.ru/20230721/primore-1885429624.html

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Екатерина Зайцева

приморский край, владивосток, азия, korean air , новости - туризм