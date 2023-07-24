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В Приморье заявили об интересе южнокорейских туристов к региону - РИА Новости, 24.07.2023
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Туризм
 
10:44 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/turisty-1885901762.html
В Приморье заявили об интересе южнокорейских туристов к региону
В Приморье заявили об интересе южнокорейских туристов к региону - РИА Новости, 24.07.2023
В Приморье заявили об интересе южнокорейских туристов к региону
У южнокорейских туристов есть интерес к поездкам в Приморский край, но этому мешает отсутствие прямого авиасообщения, заявил глава агентства по туризму... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:44
2023-07-24T10:44
туризм
приморский край
владивосток
азия
korean air
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. У южнокорейских туристов есть интерес к поездкам в Приморский край, но этому мешает отсутствие прямого авиасообщения, заявил глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский. "Запрос (среди южнокорейских туристов на поездки в Приморье - ред.) есть, и мы для себя отмечаем. Лучшее доказательство этому в чем? Есть паром (Тонхэ - Владивосток), и он не пользуется популярностью у туристов... Туристы спрашивают: а когда самолет? Потому что паром долго идет и, собственно, они не могут себе этого позволить. В Азии достаточно короткие отпуска, и провести даже двое суток на пароме, просто ничего не делая, это не вариант. Вот если два часа на самолете или полтора — вот это вообще, это можно летать на выходные" - сказал Крепский журналистам на полях форума "Развитие малых городов и исторических поселений". Он добавил, что "отложенный спрос" на поездки в Приморье есть не только в Корее, но и в Японии. В скором времени будет заметное усиление транзитной роли аэропортов Китая, предположил Крепский. Рейсы Владивосток - Сеул, выполнявшиеся авиакомпаниями Korean Air и Air Busan, были приостановлены на неопределенный срок в марте 2022 года.
https://ria.ru/20230721/primore-1885429624.html
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приморский край, владивосток, азия, korean air , новости - туризм
Туризм, Приморский край, Владивосток, Азия, Korean Air , Новости - Туризм
В Приморье заявили об интересе южнокорейских туристов к региону

Глава агентства Приморья по туризму: у южнокорейских туристов есть интерес к региону

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. У южнокорейских туристов есть интерес к поездкам в Приморский край, но этому мешает отсутствие прямого авиасообщения, заявил глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.
"Запрос (среди южнокорейских туристов на поездки в Приморье - ред.) есть, и мы для себя отмечаем. Лучшее доказательство этому в чем? Есть паром (Тонхэ - Владивосток), и он не пользуется популярностью у туристов... Туристы спрашивают: а когда самолет? Потому что паром долго идет и, собственно, они не могут себе этого позволить. В Азии достаточно короткие отпуска, и провести даже двое суток на пароме, просто ничего не делая, это не вариант. Вот если два часа на самолете или полтора — вот это вообще, это можно летать на выходные" - сказал Крепский журналистам на полях форума "Развитие малых городов и исторических поселений".
Он добавил, что "отложенный спрос" на поездки в Приморье есть не только в Корее, но и в Японии. В скором времени будет заметное усиление транзитной роли аэропортов Китая, предположил Крепский.
Рейсы Владивосток - Сеул, выполнявшиеся авиакомпаниями Korean Air и Air Busan, были приостановлены на неопределенный срок в марте 2022 года.
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