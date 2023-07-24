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Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ на Украине на этой неделе - РИА Новости, 24.07.2023
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Религия
 
15:29 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/tserkov-1885974463.html
Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ на Украине на этой неделе
Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ на Украине на этой неделе - РИА Новости, 24.07.2023
Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ на Украине на этой неделе
Верховная рада может на этой неделе рассмотреть законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви, сообщили в понедельник в союзе... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:29
2023-07-24T15:29
религия
ситуация вокруг упц
украина
хмельницкий (город)
львовская область
украинская православная церковь
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Верховная рада может на этой неделе рассмотреть законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви, сообщили в понедельник в союзе православных журналистов. "В течение недели в Верховной раде примут в первом чтении законопроект №8371, которым предусматривается запрет Украинской православной церкви, рассказал источник в Раде", - говорится в сообщении союза. По информации источника, законопроект могут внести в повестку заседания в среду, а в четверг уже рассмотреть. "Все будет зависеть от того, насколько они соберут голоса. Если они будут понимать, что есть 100% голосов с запасом, как это было по закону о марихуане, то, конечно же, они его внесут. Но если будут сомнения, законопроект будут снимать. Для них неподдержка законопроекта в Раде будет означать провал", – говорится в сообщении. О запрете деятельности УПЦ ранее объявили Хмельницкая, Ровненская, Житомирская, Львовская области. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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ситуация вокруг упц, украина, хмельницкий (город), львовская область, украинская православная церковь, верховная рада украины
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Хмельницкий (город), Львовская область, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины
Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ на Украине на этой неделе

СПЖ: Рада может на этой неделе рассмотреть законопроект о запрете УПЦ на Украине

© Фото : УПЦВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : УПЦ
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Верховная рада может на этой неделе рассмотреть законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви, сообщили в понедельник в союзе православных журналистов.
"В течение недели в Верховной раде примут в первом чтении законопроект №8371, которым предусматривается запрет Украинской православной церкви, рассказал источник в Раде", - говорится в сообщении союза.
По информации источника, законопроект могут внести в повестку заседания в среду, а в четверг уже рассмотреть.
"Все будет зависеть от того, насколько они соберут голоса. Если они будут понимать, что есть 100% голосов с запасом, как это было по закону о марихуане, то, конечно же, они его внесут. Но если будут сомнения, законопроект будут снимать. Для них неподдержка законопроекта в Раде будет означать провал", – говорится в сообщении.
О запрете деятельности УПЦ ранее объявили Хмельницкая, Ровненская, Житомирская, Львовская области.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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