https://ria.ru/20230724/tserkov-1885974463.html

Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ на Украине на этой неделе

Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ на Украине на этой неделе - РИА Новости, 24.07.2023

Рада может рассмотреть законопроект о запрете УПЦ на Украине на этой неделе

Верховная рада может на этой неделе рассмотреть законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви, сообщили в понедельник в союзе... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:29

2023-07-24T15:29

2023-07-24T15:29

религия

ситуация вокруг упц

украина

хмельницкий (город)

львовская область

украинская православная церковь

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Верховная рада может на этой неделе рассмотреть законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви, сообщили в понедельник в союзе православных журналистов. "В течение недели в Верховной раде примут в первом чтении законопроект №8371, которым предусматривается запрет Украинской православной церкви, рассказал источник в Раде", - говорится в сообщении союза. По информации источника, законопроект могут внести в повестку заседания в среду, а в четверг уже рассмотреть. "Все будет зависеть от того, насколько они соберут голоса. Если они будут понимать, что есть 100% голосов с запасом, как это было по закону о марихуане, то, конечно же, они его внесут. Но если будут сомнения, законопроект будут снимать. Для них неподдержка законопроекта в Раде будет означать провал", – говорится в сообщении. О запрете деятельности УПЦ ранее объявили Хмельницкая, Ровненская, Житомирская, Львовская области. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

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хмельницкий (город)

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ситуация вокруг упц, украина, хмельницкий (город), львовская область, украинская православная церковь, верховная рада украины