https://ria.ru/20230724/trevoga-1886046143.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.07.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:16
2023-07-24T20:16
2023-07-24T20:41
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, тревога в указанных региона прозвучала одновременно — в 20:01 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу