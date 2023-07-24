https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885867035.html

ТМХ изучает зарубежные рынки для поставок туристических вагонов

ТМХ изучает зарубежные рынки для поставок туристических вагонов - РИА Новости, 24.07.2023

ТМХ изучает зарубежные рынки для поставок туристических вагонов

Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) изучает зарубежные рынки для поставок туристических и других подобных вагонов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T05:41

2023-07-24T05:41

2023-07-24T05:41

форум "россия — африка"

трансмашхолдинг

кирилл липа

россия

африка

экономика

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) изучает зарубежные рынки для поставок туристических и других подобных вагонов, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа в преддверии форума "Россия - Африка". Несколько лет назад, общаясь со студентами, Липа говорил, что его детская мечта о туристическом вагоне с панорамной крышей. "Она пока остается детской мечтой", - сказал он, упомянув про проект по ВИП-вагонам для "Российских железных дорог". "К слову сказать, про туристические и другие подобные вагоны, мое личное мнение, что их рынок как раз может быть не в России, как это не парадоксально, а во всем мире. В Африке, например, он может быть. То есть в принципе мы сейчас смотрим различные сценарии, где и как можно было бы пропагандировать хоть какие-то инновационные продукты, учитывая специфику эксплуатации", - продолжил Липа. Он оценил рынок России в несколько сотен таких вагонов и отметил, что под него строить масштабное производство смысла нет. "Мы закроем всю эту потребность очень быстро, производство будет малоемкое. Поэтому сейчас смотрим именно на синергию с другими странами с тем, чтобы начинать, возможно, какие-то продукты, предлагать их на зарубежные рынки", - пояснил гендиректор ТМХ. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885865893.html

https://ria.ru/20230724/metrovagonmash-1885863256.html

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форум "россия — африка", трансмашхолдинг, кирилл липа, россия, африка, экономика, санкт-петербург