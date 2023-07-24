https://ria.ru/20230724/tovary-1885972818.html

На "Яндекс Маркете" появились магазины из Азии и стран ЕАЭС

На "Яндекс Маркете" появились магазины из Азии и стран ЕАЭС - РИА Новости, 24.07.2023

На "Яндекс Маркете" появились магазины из Азии и стран ЕАЭС

"Яндекс Маркет" начал сотрудничество с зарубежными магазинами в целях расширения ассортимента и представления брендов, которые ранее не были доступны в России,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:20

2023-07-24T15:20

2023-07-24T15:20

экономика

россия

армения

яндекс.маркет

технологии

белоруссия

снг

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Яндекс Маркет" начал сотрудничество с зарубежными магазинами в целях расширения ассортимента и представления брендов, которые ранее не были доступны в России, - теперь на витрине в тестовом режиме появились компании из Азии и стран ЕАЭС, предлагающие в том числе электронику и бытовую технику, сообщили РИА Новости в онлайн-площадке. "На маркетплейсе появились товары из-за рубежа. Сотрудничество с иностранными продавцами позволит площадке расширить ассортимент товаров и познакомить покупателей с новыми брендами, которые ранее не были доступны в России. В тестовом режиме на витрине появились магазины из Азии и стран ЕАЭС, которые предлагают электронику, бытовую технику и товары для дома", - заявили там. Отмечается, что клиенты смогут приобрести товары напрямую от производителей без участия посредников, что позволяет снизить цены для покупателей. При этом доставка заказов займет от 7 дней в зависимости от местоположения продавца и покупателя. "До конца года "Маркет" планирует привлечь до 1000 продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС. В первую очередь маркетплейс сфокусируется на магазинах, которые предлагают уникальный ассортимент в категориях – электроника, товары для дома, автомобиля, красоты и здоровья, одежда и обувь, включая аксессуары", - добавили в компании. Директор департамента по работе с маркетплейсами в платформе электронной коммерции "Кактус" Ксения Сошникова заявила РИА Новости, что в текущих экономических реалиях, а также с учетом ужесточающейся конкуренции за покупателя, поворот онлайн-магазинов в сторону расширения товарного предложения за счет доступных и лояльных зарубежных игроков выглядит абсолютно адекватно. "К примеру, товарооборот России с Китаем за первое полугодие 2023 года вырос на почти 41% в сравнении с аналогичным периодом 2022. Будет ли успешной в долгосрочной перспективе история с международными продавцами, удастся ли настроить оптимальные логистические маршруты и попасть в потребности и запросы покупателей – покажет время, на данный момент перспективы выглядят достаточно оптимистично", - добавила она. Другие крупные отечественные маркетплейсы также развиваются в международном направлении. Так, например, в июле Ozon запустил в Армении продажи товаров из России. Площадка развивает бизнес в СНГ с 2021 года и уже имеет свою логистическую инфрастуктуру в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Wildberries же, кроме России, работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Израиле и Узбекистане.

https://ria.ru/20230626/wildberries-1880441797.html

https://ria.ru/20230720/prilozhenie-1885276336.html

россия

армения

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, армения, яндекс.маркет, технологии, белоруссия, снг