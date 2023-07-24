https://ria.ru/20230724/terakt-1885866523.html
"Заплатишь жизнью": Зеленскому пригрозили после его слов о "терактах"
"Заплатишь жизнью": Зеленскому пригрозили после его слов о "терактах" - РИА Новости, 24.07.2023
"Заплатишь жизнью": Зеленскому пригрозили после его слов о "терактах"
Пользователи Twitter гневно отреагировали на слова Зеленского о недопустимости "террористических актов" и заявлении о якобы причастности России к повреждению... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T05:35
2023-07-24T05:35
2023-07-24T05:35
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter гневно отреагировали на слова Зеленского о недопустимости "террористических актов" и заявлении о якобы причастности России к повреждению Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе."Эксперты говорят, что на собор упала неисправная украинская система противовоздушной обороны. Очевидно, киевское правительство получает подержанные противовоздушные средства из США, которые подвержены сбоям в работе", — написал mzansi bhoza."Я надеюсь, никто не поверит в то, что говорит этот человек. Россия, очевидно, не нацеливалась на собор или какие-либо другие невоенные объекты", — отменил Oswin Hull."И как нам тебя называть после (подрыва. — Прим. ред.) "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2"? Или после тех двух случаев, когда вы взрывали мост в Крыму, или города, которые вы разрушили в своей собственной стране, а как насчет сотен тысяч ваших соотечественников, которых вы убили?", — возмутился Brettjohn."Ты не доживешь до того, чтобы насладиться украденным богатством, которое ты накопил. Тебе не следовало бомбить Крымский мост и отказываться от договоренностей в апреле 2022 года. Теперь ты и твои близкие заплатите за это своими жизнями", — пригрозил Mystik 9."Я уже устал от него (Владимира Зеленского. — Прим. ред.). Было время, когда я его поддерживал, но сейчас просто ужасно слышать эту ложь", — посетовал Germanicus.Накануне Минобороны России заявило, что распространяемая украинскими властями информация о поражении российским высокоточным оружием Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности. Наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230723/vozmezdie-1885774853.html
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в мире, россия, одесса, сша, владимир зеленский, twitter, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Одесса, США, Владимир Зеленский, Twitter, Северный поток, Северный поток — 2
"Заплатишь жизнью": Зеленскому пригрозили после его слов о "терактах"
Пользователи Twitter пригрозили Зеленскому последствиями после его слов о "терактах"
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
гневно отреагировали на слова Зеленского о недопустимости "террористических актов" и заявлении о якобы причастности России к повреждению Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе.
"Эксперты говорят, что на собор упала неисправная украинская система противовоздушной обороны. Очевидно, киевское правительство получает подержанные противовоздушные средства из США
, которые подвержены сбоям в работе", — написал mzansi bhoza.
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"Я надеюсь, никто не поверит в то, что говорит этот человек. Россия, очевидно, не нацеливалась на собор или какие-либо другие невоенные объекты", — отменил Oswin Hull.
«
"И как нам тебя называть после (подрыва. — Прим. ред.) "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2"? Или после тех двух случаев, когда вы взрывали мост в Крыму, или города, которые вы разрушили в своей собственной стране, а как насчет сотен тысяч ваших соотечественников, которых вы убили?", — возмутился Brettjohn.
"Ты не доживешь до того, чтобы насладиться украденным богатством, которое ты накопил. Тебе не следовало бомбить Крымский мост и отказываться от договоренностей в апреле 2022 года. Теперь ты и твои близкие заплатите за это своими жизнями", — пригрозил Mystik 9.
"Я уже устал от него (Владимира Зеленского. — Прим. ред.). Было время, когда я его поддерживал, но сейчас просто ужасно слышать эту ложь", — посетовал Germanicus.
Накануне Минобороны России заявило, что распространяемая украинскими властями информация о поражении российским высокоточным оружием Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности. Наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, подчеркнули в ведомстве.
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