https://ria.ru/20230724/telo-1886038669.html
Под Красноярском нашли тело шестнадцатилетней девушки
Под Красноярском нашли тело шестнадцатилетней девушки - РИА Новости, 24.07.2023
Под Красноярском нашли тело шестнадцатилетней девушки
В Дивногорске нашли тело пропавшей без вести 16-летней девушки, сообщила прокуратура Красноярского края в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:32
2023-07-24T19:32
2023-07-24T20:54
происшествия
дивногорск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. В Дивногорске нашли тело пропавшей без вести 16-летней девушки, сообщила прокуратура Красноярского края в Telegram-канале."Сегодня около 19:30 тело с признаками насильственной смерти обнаружено в лесосеке недалеко от трассы Р257, проходящей вдоль Дивногорска", — говорится в публикации.По предварительной версии, в субботу девушка договорилась встретиться на набережной с подругой. Вскоре ее телефон разрядился. Подруга ее так и не дождалась, вечером девочка не вернулась домой, ее телефон был недоступен.В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что тело нашли волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство". В прокуратуре добавили, что семью несовершеннолетней характеризуют положительно, на учете она не состоит.
https://ria.ru/20230719/telo-1885170710.html
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происшествия, дивногорск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дивногорск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Красноярском нашли тело шестнадцатилетней девушки
Под Красноярском нашли тело шестнадцатилетней девушки, которая ушла из дома в субботу