https://ria.ru/20230724/telo-1886038669.html

Под Красноярском нашли тело шестнадцатилетней девушки

Под Красноярском нашли тело шестнадцатилетней девушки - РИА Новости, 24.07.2023

Под Красноярском нашли тело шестнадцатилетней девушки

В Дивногорске нашли тело пропавшей без вести 16-летней девушки, сообщила прокуратура Красноярского края в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:32

2023-07-24T19:32

2023-07-24T20:54

происшествия

дивногорск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. В Дивногорске нашли тело пропавшей без вести 16-летней девушки, сообщила прокуратура Красноярского края в Telegram-канале."Сегодня около 19:30 тело с признаками насильственной смерти обнаружено в лесосеке недалеко от трассы Р257, проходящей вдоль Дивногорска", — говорится в публикации.По предварительной версии, в субботу девушка договорилась встретиться на набережной с подругой. Вскоре ее телефон разрядился. Подруга ее так и не дождалась, вечером девочка не вернулась домой, ее телефон был недоступен.В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что тело нашли волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство". В прокуратуре добавили, что семью несовершеннолетней характеризуют положительно, на учете она не состоит.

https://ria.ru/20230719/telo-1885170710.html

дивногорск

красноярский край

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происшествия, дивногорск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)