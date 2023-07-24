Путин написал статью для читателей африканских СМИ
Путин написал статью для СМИ Африки о видении развития отношений и зерновой сделке
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка" написал статью для читателей ведущих африканских СМИ под названием "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", в которой поделился своим взглядом на развитие отношений с этим континентом, а также перечислил приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.
Глава государства, в частности, коснулся "зерновой сделки", отметив, что она потеряла смысл и использовалась для обогащения стран Запада. Россия, заверил Путин, способна заместить поставки украинского зерна и будет энергично работать над организацией его поставок в Африку.
Москва будет динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой – и с отдельными странами, и с объединениями, добавил президент. Он отметил большую значимость предстоящего саммита, на котором планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий форума партнерства.
Путин также анонсировал подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.