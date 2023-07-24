https://ria.ru/20230724/statya-1885855795.html

Путин написал статью для читателей африканских СМИ

Путин написал статью для читателей африканских СМИ - РИА Новости, 24.07.2023

Путин написал статью для читателей африканских СМИ

Президент России Владимир Путин в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка" написал статью для читателей ведущих... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T01:23

2023-07-24T01:23

2023-07-24T02:50

россия

африка

москва

владимир путин

экономика

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка" написал статью для читателей ведущих африканских СМИ под названием "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", в которой поделился своим взглядом на развитие отношений с этим континентом, а также перечислил приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.Глава государства, в частности, коснулся "зерновой сделки", отметив, что она потеряла смысл и использовалась для обогащения стран Запада. Россия, заверил Путин, способна заместить поставки украинского зерна и будет энергично работать над организацией его поставок в Африку.Москва будет динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой – и с отдельными странами, и с объединениями, добавил президент. Он отметил большую значимость предстоящего саммита, на котором планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий форума партнерства.Путин также анонсировал подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/sdelka-1885854051.html

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Алексей Калабанов

россия, африка, москва, владимир путин, экономика, форум "россия — африка"