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Путин написал статью для читателей африканских СМИ - РИА Новости, 24.07.2023
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01:23 24.07.2023 (обновлено: 02:50 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/statya-1885855795.html
Путин написал статью для читателей африканских СМИ
Путин написал статью для читателей африканских СМИ - РИА Новости, 24.07.2023
Путин написал статью для читателей африканских СМИ
Президент России Владимир Путин в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка" написал статью для читателей ведущих... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T01:23
2023-07-24T02:50
россия
африка
москва
владимир путин
экономика
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка" написал статью для читателей ведущих африканских СМИ под названием "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", в которой поделился своим взглядом на развитие отношений с этим континентом, а также перечислил приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.Глава государства, в частности, коснулся "зерновой сделки", отметив, что она потеряла смысл и использовалась для обогащения стран Запада. Россия, заверил Путин, способна заместить поставки украинского зерна и будет энергично работать над организацией его поставок в Африку.Москва будет динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой – и с отдельными странами, и с объединениями, добавил президент. Он отметил большую значимость предстоящего саммита, на котором планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий форума партнерства.Путин также анонсировал подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, африка, москва, владимир путин, экономика, форум "россия — африка"
Россия, Африка, Москва, Владимир Путин, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Путин написал статью для читателей африканских СМИ

Путин написал статью для СМИ Африки о видении развития отношений и зерновой сделке

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка" написал статью для читателей ведущих африканских СМИ под названием "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", в которой поделился своим взглядом на развитие отношений с этим континентом, а также перечислил приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.
Глава государства, в частности, коснулся "зерновой сделки", отметив, что она потеряла смысл и использовалась для обогащения стран Запада. Россия, заверил Путин, способна заместить поставки украинского зерна и будет энергично работать над организацией его поставок в Африку.
Москва будет динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой – и с отдельными странами, и с объединениями, добавил президент. Он отметил большую значимость предстоящего саммита, на котором планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий форума партнерства.
Путин также анонсировал подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Путин: ни одно из условий сделки по российскому зерну не было выполнено
00:45
 
РоссияАфрикаМоскваВладимир ПутинЭкономикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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