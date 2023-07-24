Стильный Басков и страстная Седокова: как прошла вечеринка "МузON Fest"

Басков и Седокова выступили на вечеринке "МузON Fest" телеканала "Муз-ТВ" в Москве
Ведущими события стали постоянные лица "Муз-ТВ" Настя Негода и Даниил Данилевский.
Они создали непринужденную атмосферу шоу и представили артистов публике.
Ведущими события стали постоянные лица "Муз-ТВ" Настя Негода и Даниил Данилевский.
Они создали непринужденную атмосферу шоу и представили артистов публике.
Рэпер Konfuz (Михаил Маргарян) открыл вечеринку и представил свежий трек "Ай ай ай", который записал пару недель назад совместно с The Limba.
Рэпер Konfuz (Михаил Маргарян) открыл вечеринку и представил свежий трек "Ай ай ай", который записал пару недель назад совместно с The Limba.
Гости концерта тепло приняли новую работу Konfuz. Они снимали музыканта на телефоны и подпевали ему.
Гости концерта тепло приняли новую работу Konfuz. Они снимали музыканта на телефоны и подпевали ему.
После Konfuz на сцену вышел хип-хоп-исполнитель Звонкий (Андрей Лысков). Он раскачал толпу треками "Голоса", "Ностальжи" и "Дежавю".
После Konfuz на сцену вышел хип-хоп-исполнитель Звонкий (Андрей Лысков). Он раскачал толпу треками "Голоса", "Ностальжи" и "Дежавю".
Затем концерт продолжил певец LYRIQ. Он исполнил лирические и танцевальные треки.
Затем концерт продолжил певец LYRIQ. Он исполнил лирические и танцевальные треки.
Поклонники LYRIQ с восторгом оценили его выход.
"Лучший!", "Душевный!", "Жду сольный концерт!" – отреагировали комментаторы под видео с выступлением артиста.
Поклонники LYRIQ с восторгом оценили его выход.
"Лучший!", "Душевный!", "Жду сольный концерт!" – отреагировали комментаторы под видео с выступлением артиста.
Певица Анна Седокова поразила зрителей концерта чувственными песнями, а еще эффектным ярким алого оттенка. От этого певицу видели все, даже те, кто оказался на последних рядах.
Зал исполнил вместе с ней хит "Не оставляй меня, любимый".
Певица Анна Седокова поразила зрителей концерта чувственными песнями, а еще эффектным ярким алого оттенка. От этого певицу видели все, даже те, кто оказался на последних рядах.
Зал исполнил вместе с ней хит "Не оставляй меня, любимый".
"Песня "Не оставляй меня любимый" вызывает столько тепла! Стоят люди, они подпевают, и я понимаю, что у каждого из них – такие флешбэки. Все вспоминают первое свидание, первую любовь. И мне очень приятно дарить эти чувства, эту ностальгию!" – поделилась певица эмоциями после концерта.
"Песня "Не оставляй меня любимый" вызывает столько тепла! Стоят люди, они подпевают, и я понимаю, что у каждого из них – такие флешбэки. Все вспоминают первое свидание, первую любовь. И мне очень приятно дарить эти чувства, эту ностальгию!" – поделилась певица эмоциями после концерта.
Певец Николай Басков тоже порадовал поклонников своими хитами, которым подпевала публика, держа фонарики во время его выступления.
Для выхода на сцену артист выбрал лаконичный костюм-тройку в светло-серых тонах, который удачно обыграл массивными солнцезащитными очками с темными стеклами.
Певец Николай Басков тоже порадовал поклонников своими хитами, которым подпевала публика, держа фонарики во время его выступления.
Для выхода на сцену артист выбрал лаконичный костюм-тройку в светло-серых тонах, который удачно обыграл массивными солнцезащитными очками с темными стеклами.
После Басков признался, что ему очень понравилась энергетика в зале.
"Это было классно, бесподобно, очень эмоционально. Я нечасто даю концерты, потому что очень востребованный, но выйти и для людей спеть блок своих самых популярных песен, спеть это всем вместе – для меня было большим удовольствием", – рассказал музыкант.
После Басков признался, что ему очень понравилась энергетика в зале.
"Это было классно, бесподобно, очень эмоционально. Я нечасто даю концерты, потому что очень востребованный, но выйти и для людей спеть блок своих самых популярных песен, спеть это всем вместе – для меня было большим удовольствием", – рассказал музыкант.