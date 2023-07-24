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Стильный Басков и страстная Седокова: как прошла вечеринка "МузON Fest" - РИА Новости, 24.07.2023
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Шоубиз
 
21:57 24.07.2023 (обновлено: 21:59 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/sedokova-1885989892.html
Стильный Басков и страстная Седокова: как прошла вечеринка "МузON Fest"
Стильный Басков и страстная Седокова: как прошла вечеринка "МузON Fest" - РИА Новости, 24.07.2023
Стильный Басков и страстная Седокова: как прошла вечеринка "МузON Fest"
Николай Басков, Анна Седокова и другие звезды российской эстрады выступили на этих выходных на столичной open-air вечеринке "МузON Fest", организованной... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T21:57
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шоубиз
анна седокова
николай басков
знаменитости
музыка
муз-тв (телеканал)
москва
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Николай Басков, Анна Седокова и другие звезды российской эстрады выступили на этих выходных на столичной open-air вечеринке "МузON Fest", организованной телеканалом "Муз-ТВ". Концерт прошел на площадке "Три вокзала. Депо". О том, как это было, – в материале РИА Новости.
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Шоубиз, Анна Седокова, Николай Басков, Знаменитости, Музыка, Муз-ТВ (телеканал), Москва, Фото
Стильный Басков и страстная Седокова: как прошла вечеринка "МузON Fest"

Басков и Седокова выступили на вечеринке "МузON Fest" телеканала "Муз-ТВ" в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Николай Басков, Анна Седокова и другие звезды российской эстрады выступили на этих выходных на столичной open-air вечеринке "МузON Fest", организованной телеканалом "Муз-ТВ". Концерт прошел на площадке "Три вокзала. Депо". О том, как это было, – в материале РИА Новости.
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Ведущими события стали постоянные лица "Муз-ТВ" Настя Негода и Даниил Данилевский.

Они создали непринужденную атмосферу шоу и представили артистов публике.

Ведущие Настя Негода и Даниил Данилевский

Ведущими события стали постоянные лица "Муз-ТВ" Настя Негода и Даниил Данилевский.

Они создали непринужденную атмосферу шоу и представили артистов публике.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
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© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Рэпер Konfuz (Михаил Маргарян) открыл вечеринку и представил свежий трек "Ай ай ай", который записал пару недель назад совместно с The Limba.

Konfuz

Рэпер Konfuz (Михаил Маргарян) открыл вечеринку и представил свежий трек "Ай ай ай", который записал пару недель назад совместно с The Limba.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
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© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Гости концерта тепло приняли новую работу Konfuz. Они снимали музыканта на телефоны и подпевали ему.

Выступление Konfuz на МУЗON FEST

Гости концерта тепло приняли новую работу Konfuz. Они снимали музыканта на телефоны и подпевали ему.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
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© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

После Konfuz на сцену вышел хип-хоп-исполнитель Звонкий (Андрей Лысков). Он раскачал толпу треками "Голоса", "Ностальжи" и "Дежавю".

Выступление Звонкого на МУЗON FEST

После Konfuz на сцену вышел хип-хоп-исполнитель Звонкий (Андрей Лысков). Он раскачал толпу треками "Голоса", "Ностальжи" и "Дежавю".

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
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© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Затем концерт продолжил певец LYRIQ. Он исполнил лирические и танцевальные треки.

Выступление LYRIQ на МУЗON FEST

Затем концерт продолжил певец LYRIQ. Он исполнил лирические и танцевальные треки.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
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© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Поклонники LYRIQ с восторгом оценили его выход.

"Лучший!", "Душевный!", "Жду сольный концерт!" – отреагировали комментаторы под видео с выступлением артиста.

LYRIQ

Поклонники LYRIQ с восторгом оценили его выход.

"Лучший!", "Душевный!", "Жду сольный концерт!" – отреагировали комментаторы под видео с выступлением артиста.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
6 из 10
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Певица Анна Седокова поразила зрителей концерта чувственными песнями, а еще эффектным ярким алого оттенка. От этого певицу видели все, даже те, кто оказался на последних рядах.

Зал исполнил вместе с ней хит "Не оставляй меня, любимый".

Выступление Анны Седоковой на МУЗON FEST

Певица Анна Седокова поразила зрителей концерта чувственными песнями, а еще эффектным ярким алого оттенка. От этого певицу видели все, даже те, кто оказался на последних рядах.

Зал исполнил вместе с ней хит "Не оставляй меня, любимый".

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
7 из 10
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

"Песня "Не оставляй меня любимый" вызывает столько тепла! Стоят люди, они подпевают, и я понимаю, что у каждого из них – такие флешбэки. Все вспоминают первое свидание, первую любовь. И мне очень приятно дарить эти чувства, эту ностальгию!" – поделилась певица эмоциями после концерта.

Анна Седокова

"Песня "Не оставляй меня любимый" вызывает столько тепла! Стоят люди, они подпевают, и я понимаю, что у каждого из них – такие флешбэки. Все вспоминают первое свидание, первую любовь. И мне очень приятно дарить эти чувства, эту ностальгию!" – поделилась певица эмоциями после концерта.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
8 из 10
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

Певец Николай Басков тоже порадовал поклонников своими хитами, которым подпевала публика, держа фонарики во время его выступления.

Для выхода на сцену артист выбрал лаконичный костюм-тройку в светло-серых тонах, который удачно обыграл массивными солнцезащитными очками с темными стеклами.

Выступление Николая Баскова на МУЗON FEST

Певец Николай Басков тоже порадовал поклонников своими хитами, которым подпевала публика, держа фонарики во время его выступления.

Для выхода на сцену артист выбрал лаконичный костюм-тройку в светло-серых тонах, который удачно обыграл массивными солнцезащитными очками с темными стеклами.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
9 из 10
© Фото : пресс-служба Муз-ТВ

После Басков признался, что ему очень понравилась энергетика в зале.

"Это было классно, бесподобно, очень эмоционально. Я нечасто даю концерты, потому что очень востребованный, но выйти и для людей спеть блок своих самых популярных песен, спеть это всем вместе – для меня было большим удовольствием", – рассказал музыкант.

Николай Басков

После Басков признался, что ему очень понравилась энергетика в зале.

"Это было классно, бесподобно, очень эмоционально. Я нечасто даю концерты, потому что очень востребованный, но выйти и для людей спеть блок своих самых популярных песен, спеть это всем вместе – для меня было большим удовольствием", – рассказал музыкант.

© Фото : пресс-служба Муз-ТВ
10 из 10
 
ШоубизАнна СедоковаНиколай БасковЗнаменитостиМузыкаМуз-ТВ (телеканал)МоскваФото
 
 
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