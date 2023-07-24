Стильный Басков и страстная Седокова: как прошла вечеринка "МузON Fest"

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Певица Анна Седокова поразила зрителей концерта чувственными песнями, а еще эффектным ярким алого оттенка. От этого певицу видели все, даже те, кто оказался на последних рядах.

Зал исполнил вместе с ней хит "Не оставляй меня, любимый".