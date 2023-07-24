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Названы регионы — лидеры по численности среднего класса

Названы регионы — лидеры по численности среднего класса - РИА Новости, 24.07.2023

Названы регионы — лидеры по численности среднего класса

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область лидируют в рейтинге регионов России по численности среднего класса, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T00:08

2023-07-24T00:08

2023-07-24T01:39

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область лидируют в рейтинге регионов России по численности среднего класса, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*. Самая малая доля семей среднего класса – в Калмыкии, Чечне и Ингушетии.Как считали По оценке авторов исследования, особенности определения среднего класса дают возможность считать его стабилизирующим фактором социально-экономического развития страны. При этом различные подходы при его определении могут приводить к получению ощутимо разных цифр в пределах одной страны или даже региона.Эксперты отмечают, что при исследованиях среднего класса обращают внимание на доходы и наличие собственности, на социальное положение, которое включает уровень образования и профессиональной квалификации, а также на специфику потребления и жизненные цели – походы в театры и музеи, чтение книг, стремление к образованию. Для определения доли среднего класса эксперты РИА Новости на основе данных официальной статистики составили рейтинг его численности в целом по России и в отдельных регионах. В основе рейтинга лежит доходный метод, для которого определяющим фактором является уровень трудового дохода семьи, позволяющий иметь жилье, автомобиль, ездить в отпуск и копить.Для целей исследования доля среднего класса оценивалась на основе модельных бюджетов семей, в которых хотя бы один человек имеет работу. Под средним классом эксперты подразумевали семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск.При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у семьи должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Кроме того, такие семьи могут ежемесячно формировать небольшие сбережения на непредвиденный случай, поясняют аналитики.Анализ проведен для девяти типов состава семьи (разное число работающих и детей). Зарплаты, прожиточные минимумы, стоимость покупки и содержания автомобиля, стоимость жилья, ипотечные ставки и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.Общероссийские показатели По результатам исследования, в России 11% семей можно отнести к среднему классу. В 2022 году его доля составляла 11,5%, а в 2019-м – 14,2%. Эксперты связывают это понижение с экономическими потрясениями из-за пандемии и санкциями.Среди регионов разница в доле среднего класса остается очень высокой, отмечают аналитики. В регионе-лидере чуть менее 40% семей можно отнести к среднему классу, тогда как у аутсайдера эта доля в 30 раз меньше.Лидером рейтинга стал ЯНАО, где 39,2% семей могут считаться средним классом. Высокие значения также наблюдались на Чукотке (32,5%), в Магаданской области (31,9%), Москве (30%) и Сахалинской области (28,7%).Также в десятку лучших попали: Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа (26,3% и 23,4%), Якутия (22,8%), Камчатка (22,5%) и Петербург (20,1%).Первая десятка в основном состоит из северных регионов, что эксперты объясняют высокими зарплатами при относительно низкой стоимости недвижимости.Отдельно отмечается, что Москва занимает четвертое место, а Петербург – десятое."Есть распространенное мнение, что в крупных городах доля среднего класса очень высокая, особенно в Москве, ведь зарплаты тут достаточно большие. Однако расходы тут также немаленькие. Во-первых, цены на жилье в столице ощутимо выше среднероссийских, а во-вторых, повседневные расходы также находятся на достаточно высоком уровне, в основном за счет большой стоимости потребительских услуг", – говорится в пояснительной записке.Две столицы сильно опережают другие регионы по численности населения, и только в Москве живут более 22% (порядка 800 тысяч) всех российских семей среднего класса, а в Петербурге – 6,2%. В остальных восьми регионах из лидирующей десятки проживают лишь 7,9% таких семей.Эксперты отмечают, что в 22 регионах доля среднего класса – менее 5%, а в пяти – ниже 3%.В нижней части рейтинга расположились: Кабардино-Балкария (2,7%), Дагестан (2,6%), Калмыкия (2,2%), Чечня (1,7%) и Ингушетия (1,4%).Невысокая доля там связана с традиционно большим численным составом семей – соответственно, даже достаточно хороших по местным меркам зарплат может не хватать, чтобы отнести их к среднему классу, поясняют аналитики.В целом, согласно исследованию, медианное значение доли семей среднего класса по регионам составляет 7,1%. В десяти регионах к таким относятся более 20% семей. При этом в 62 регионах доля среднего класса не дотягивает даже до среднероссийского уровня, поэтому эксперты считают, что в большинстве субъектов средний класс играет не столь большую роль.Сколько нужно зарабатывать Авторы исследования отмечают, что ситуация с конкретными зарплатами, необходимыми для попадания в число среднего класса (согласно модели), такая же неоднородная.По мнению экспертов, проще всего стать средним классом одинокому работающему человеку или бездетной паре, где оба работают: в большинстве регионов одинокому для этого хватит зарплаты в 100 тысяч рублей, а двум работающим нужно иметь на двоих примерно 140-160 тысяч.Эксперты обращают внимание, что есть несколько регионов с невысокой стоимостью жизни, где будет достаточно и меньшей суммы, чтобы попасть в категорию среднего класса, но также есть и "дорогие" субъекты, в которых высокие цены обязывают зарабатывать намного больше.Например, в Москве семье из трех человек супругам нужно зарабатывать по 150 тысяч каждому, на Чукотке – 190 тысяч, в Петербурге — 125 тысяч. В 14 регионах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов для этого надо иметь зарплату по 100 тысяч рублей в месяц на каждого супруга. Согласно оценке экспертов РИА Новости, семье из пяти человек нужно зарабатывать в Москве более 400 тысяч рублей, в Петербурге – 320 тысяч, в Краснодарском крае – 300 тысяч, а, например, в Нижегородской области – 280 тысяч.ПрогнозИзменение динамики доли среднего класса в России может быть вызвано как пересмотром расходов, так и ростом доходов. В расходной части по итогам 2023 года эксперты РИА Новости ожидают небольшое ухудшение.Аналитики считают, что на фоне повышения ставок по ипотеке может снизиться доступность жилья. При этом напряженность на рынке труда подталкивает рост зарплат, что должно несколько компенсировать рост в части расходов.В среднесрочной перспективе авторы исследования ожидают роста среднего класса за счет опережающего роста зарплат, некоторого снижения стоимости владения автомобилем и увеличения доступности отдыха.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230724/sredniy_klass-1885304566.html

https://ria.ru/20230707/zarplaty-1882775810.html

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