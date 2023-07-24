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В Дагестане арестовали санитарку за издевательство над пациентом - РИА Новости, 24.07.2023
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10:55 24.07.2023 (обновлено: 12:45 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/psikhdispanser-1885908436.html
В Дагестане арестовали санитарку за издевательство над пациентом
В Дагестане арестовали санитарку за издевательство над пациентом - РИА Новости, 24.07.2023
В Дагестане арестовали санитарку за издевательство над пациентом
В Дагестане суд арестовал санитарку психоневрологического диспансера, которую обвиняют в издевательстве над пациентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:55
2023-07-24T12:45
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 24 июл — РИА Новости. В Дагестане суд арестовал санитарку психоневрологического диспансера, которую обвиняют в издевательстве над пациентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета. "В отношении санитарки мужского отделения Республиканского психоневрологического диспансера судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства. На прошлой неделе в Сети появилось видео, запечатлевшее, как одна сотрудница диспансера накрывает подушкой голову привязанного к кровати пожилого мужчины, а вторая смеется за кадром. По информации СК, это произошло 20 июля. Против одной из санитарок возбудили уголовное дело по статье "Истязание". Ее подозревают в том, что она причинила пациенту, находившемуся в беспомощном состоянии, "физические и психические страдания путем совершения насильственных действий с издевательствами и мучениями".В диспансере провели служебную проверку, обеих участвовавших в этом инциденте сотрудниц уволили.
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане арестовали санитарку за издевательство над пациентом

В Махачкале санитарку психдиспансера заключили под стражу за издевательство над пациентом

© СУ СК России по Республике ДагестанСанитарка мужского отделения ГБУ РД "Республиканский психоневрологический диспансер", подозреваемая в истязаниях пациента
Санитарка мужского отделения ГБУ РД Республиканский психоневрологический диспансер, подозреваемая в истязаниях пациента
© СУ СК России по Республике Дагестан
Санитарка мужского отделения ГБУ РД "Республиканский психоневрологический диспансер", подозреваемая в истязаниях пациента
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июл — РИА Новости. В Дагестане суд арестовал санитарку психоневрологического диспансера, которую обвиняют в издевательстве над пациентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.
"В отношении санитарки мужского отделения Республиканского психоневрологического диспансера судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе в Сети появилось видео, запечатлевшее, как одна сотрудница диспансера накрывает подушкой голову привязанного к кровати пожилого мужчины, а вторая смеется за кадром.
По информации СК, это произошло 20 июля. Против одной из санитарок возбудили уголовное дело по статье "Истязание". Ее подозревают в том, что она причинила пациенту, находившемуся в беспомощном состоянии, "физические и психические страдания путем совершения насильственных действий с издевательствами и мучениями".
В диспансере провели служебную проверку, обеих участвовавших в этом инциденте сотрудниц уволили.
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ПроисшествияМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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