https://ria.ru/20230724/psikhdispanser-1885908436.html

В Дагестане арестовали санитарку за издевательство над пациентом

В Дагестане арестовали санитарку за издевательство над пациентом - РИА Новости, 24.07.2023

В Дагестане арестовали санитарку за издевательство над пациентом

В Дагестане суд арестовал санитарку психоневрологического диспансера, которую обвиняют в издевательстве над пациентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:55

2023-07-24T10:55

2023-07-24T12:45

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 24 июл — РИА Новости. В Дагестане суд арестовал санитарку психоневрологического диспансера, которую обвиняют в издевательстве над пациентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета. "В отношении санитарки мужского отделения Республиканского психоневрологического диспансера судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства. На прошлой неделе в Сети появилось видео, запечатлевшее, как одна сотрудница диспансера накрывает подушкой голову привязанного к кровати пожилого мужчины, а вторая смеется за кадром. По информации СК, это произошло 20 июля. Против одной из санитарок возбудили уголовное дело по статье "Истязание". Ее подозревают в том, что она причинила пациенту, находившемуся в беспомощном состоянии, "физические и психические страдания путем совершения насильственных действий с издевательствами и мучениями".В диспансере провели служебную проверку, обеих участвовавших в этом инциденте сотрудниц уволили.

https://ria.ru/20230719/lager-1885083232.html

махачкала

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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан