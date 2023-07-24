Рейтинг@Mail.ru
Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 24.07.2023 (обновлено: 08:58 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/polsha-1885861620.html
Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией
Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 24.07.2023
Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией
Варшава создаст саперный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T03:37
2023-07-24T08:58
в мире
польша
белоруссия
россия
мариуш блащак
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146140/85/1461408505_0:145:2501:1552_1920x0_80_0_0_59d55848186a6a15454e659370cdcb91.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Варшава создаст саперный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью России, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter."В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя", — заявил он.Как сообщает польское издание Fakt, при приезде в Августов Блащак призвал молодых людей вступать в новый батальон, который, по его словам, начнет набор уже к концу года.Ранее стало известно, что власти Польши решили перебросить боевые подразделения с запада на восток. Президент Владимир Путин в минувшую пятницу заявил, что польские лидеры планируют сформировать коалицию под прикрытием НАТО и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы присвоить себе "кусок пожирнее", а также мечтают о присоединении белорусских земель. Он также предупредил, что развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, будут использованы все средства для защиты.
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885794886.html
польша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146140/85/1461408505_119:0:2383:1698_1920x0_80_0_0_58b15429992988b67e0bfafff1619d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, россия, мариуш блащак, twitter
В мире, Польша, Белоруссия, Россия, Мариуш Блащак, Twitter
Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией

Министр обороны Польши Блащак анонсировал создание батальона саперов в Сувалкском коридоре

© AP Photo / Alik KepliczСолдаты польской армии
Солдаты польской армии - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Солдаты польской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Варшава создаст саперный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью России, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.
«
"В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя", — заявил он.
Как сообщает польское издание Fakt, при приезде в Августов Блащак призвал молодых людей вступать в новый батальон, который, по его словам, начнет набор уже к концу года.
Ранее стало известно, что власти Польши решили перебросить боевые подразделения с запада на восток. Президент Владимир Путин в минувшую пятницу заявил, что польские лидеры планируют сформировать коалицию под прикрытием НАТО и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы присвоить себе "кусок пожирнее", а также мечтают о присоединении белорусских земель. Он также предупредил, что развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, будут использованы все средства для защиты.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Лукашенко объяснил, почему не приемлет передачи Западной Украины Польше
Вчера, 13:46
 
В миреПольшаБелоруссияРоссияМариуш БлащакTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала