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Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией
Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 24.07.2023
Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией
Варшава создаст саперный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T03:37
2023-07-24T03:37
2023-07-24T08:58
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Варшава создаст саперный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалском коридоре, находящемся между Белоруссией и Калининградской областью России, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter."В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя", — заявил он.Как сообщает польское издание Fakt, при приезде в Августов Блащак призвал молодых людей вступать в новый батальон, который, по его словам, начнет набор уже к концу года.Ранее стало известно, что власти Польши решили перебросить боевые подразделения с запада на восток. Президент Владимир Путин в минувшую пятницу заявил, что польские лидеры планируют сформировать коалицию под прикрытием НАТО и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы присвоить себе "кусок пожирнее", а также мечтают о присоединении белорусских земель. Он также предупредил, что развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, будут использованы все средства для защиты.
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885794886.html
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в мире, польша, белоруссия, россия, мариуш блащак, twitter
В мире, Польша, Белоруссия, Россия, Мариуш Блащак, Twitter
Польша создает боевое подразделение между Россией и Белоруссией
Министр обороны Польши Блащак анонсировал создание батальона саперов в Сувалкском коридоре