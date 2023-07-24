https://ria.ru/20230724/podlodka-1885867431.html
В Южную Корею снова прибыла атомная подводная лодка США
В Южную Корею снова прибыла атомная подводная лодка США - РИА Новости, 24.07.2023
В Южную Корею снова прибыла атомная подводная лодка США
Атомная подводная лодка США класса "Лос-Анджелес" USS Annapolis прибыла в Южную Корею в понедельник и зашла на военно-морскую базу на острове Чеджудо, сообщают... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T05:50
2023-07-24T05:50
2023-07-24T05:50
южная корея
сша
чеджудо
юн сок ель
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в мире
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СЕУЛ, 24 июл – РИА Новости. Атомная подводная лодка США класса "Лос-Анджелес" USS Annapolis прибыла в Южную Корею в понедельник и зашла на военно-морскую базу на острове Чеджудо, сообщают ВМС Южной Кореи. Сообщается, что визит подлодки в порт проходит с целью пополнения запасов во время оперативной миссии и на фоне усиления координации США и Южной Кореи. "С визитом USS Annapolis ВМС Южной Кореи и США планируют усилить совместную оборону и провести мероприятия по обмену в честь 70-й годовщины южнокорейско-американского альянса", - сообщили военные. Подводная лодка USS Annapolis прибыла в Южную Корею всего через несколько дней после того, как американская стратегическая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса "Огайо" ВМС США USS Kentucky покинула порт Пусан. Сообщалось, что ее заход в порт был первым за десятилетия. Лидеры Южной Кореи и США по итогам саммита в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а президент США Джо Байден подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.
https://ria.ru/20230713/kndr-1883872548.html
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южная корея, сша, чеджудо, юн сок ель, джо байден, в мире
Южная Корея, США, Чеджудо, Юн Сок Ель, Джо Байден, В мире
В Южную Корею снова прибыла атомная подводная лодка США
В Южную Корею прибыла атомная подводная лодка США класса "Лос-Анджелес" USS Annapolis
СЕУЛ, 24 июл – РИА Новости. Атомная подводная лодка США класса "Лос-Анджелес" USS Annapolis прибыла в Южную Корею в понедельник и зашла на военно-морскую базу на острове Чеджудо, сообщают ВМС Южной Кореи.
Сообщается, что визит подлодки в порт проходит с целью пополнения запасов во время оперативной миссии и на фоне усиления координации США и Южной Кореи.
СМИ: США и Южная Корея обсудят применение ядерного оружия против КНДР
"С визитом USS Annapolis ВМС Южной Кореи и США планируют усилить совместную оборону и провести мероприятия по обмену в честь 70-й годовщины южнокорейско-американского альянса", - сообщили военные.
Подводная лодка USS Annapolis прибыла в Южную Корею всего через несколько дней после того, как американская стратегическая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса "Огайо" ВМС США USS Kentucky покинула порт Пусан
. Сообщалось, что ее заход в порт был первым за десятилетия.
Лидеры Южной Кореи и США по итогам саммита в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель
также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове
, а президент США Джо Байден
подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.
Южная Корея и США завершили первый этап крупнейших в истории учений