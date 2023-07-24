https://ria.ru/20230724/podderzhka-1885957083.html
РЭЦ поддержал 182 компании Новгородской области на 43 миллиона долларов
РЭЦ поддержал 182 компании Новгородской области на 43 миллиона долларов - РИА Новости, 24.07.2023
РЭЦ поддержал 182 компании Новгородской области на 43 миллиона долларов
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал 182 компании Новгородской области, объем поддержанного экспорта составил более 43 миллионов... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:08
2023-07-24T14:08
2023-07-24T14:08
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
новгородская область
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал 182 компании Новгородской области, объем поддержанного экспорта составил более 43 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов."По итогам 2022 года Российский экспортный центр поддержал 182 новгородские компании. Объем поддержанного экспорта составил более 43 миллиона долларов", - сказал Миронов на церемонии награждения призеров и победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года"."Комплексная работа всех институтов поддержки экспорта по преодолению новых вызовов, связанных с беспрецедентными санкциями в отношении России, адаптация мер поддержки для освоения новых рынков позволяют наращивать объемы экспорта предприятий Новгородской области. Мы активно работаем над улучшением условий для компаний Новгородской области, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешного продвижения продукции местного бизнеса на зарубежные рынки", - добавил он.В свою очередь министр по инвестиционной политике Новгородской области Денис Носачев отметил, что на фоне общеэкономической ситуации география экспорта Новгородской области существенно изменилась. "В 2023 году в 2 раза увеличился экспорт Новгородской области в Азербайджан и Корею, в 4 раза в Ирак, в 9 раз в Туркменистан и ОАЭ, а в Сербию – в 40 раз", - сообщил он."Стать лучшим экспортером региона очень почетно. И очевидно, что путь к успеху на зарубежных рынках не всегда простой. Сегодня в регионе 160 экспортеров, из которых больше 130 – малый и средний бизнес. Гибкость, креативность, активное использование мер господдержки позволяют малым и средним предприятиям находить партнеров по всему мир", - добавил он.
https://ria.ru/20230717/eksportery-1884667210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, новгородская область, россия, санкт-петербург
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Новгородская область, Россия, Санкт-Петербург
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал 182 компании Новгородской области, объем поддержанного экспорта составил более 43 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.
"По итогам 2022 года Российский экспортный центр поддержал 182 новгородские компании. Объем поддержанного экспорта составил более 43 миллиона долларов", - сказал Миронов на церемонии награждения призеров и победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года".
"Комплексная работа всех институтов поддержки экспорта по преодолению новых вызовов, связанных с беспрецедентными санкциями в отношении России, адаптация мер поддержки для освоения новых рынков позволяют наращивать объемы экспорта предприятий Новгородской области. Мы активно работаем над улучшением условий для компаний Новгородской области, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешного продвижения продукции местного бизнеса на зарубежные рынки", - добавил он.
В свою очередь министр по инвестиционной политике Новгородской области Денис Носачев отметил, что на фоне общеэкономической ситуации география экспорта Новгородской области существенно изменилась. "В 2023 году в 2 раза увеличился экспорт Новгородской области в Азербайджан
и Корею, в 4 раза в Ирак
, в 9 раз в Туркменистан и ОАЭ
, а в Сербию
– в 40 раз", - сообщил он.
"Стать лучшим экспортером региона очень почетно. И очевидно, что путь к успеху на зарубежных рынках не всегда простой. Сегодня в регионе 160 экспортеров, из которых больше 130 – малый и средний бизнес. Гибкость, креативность, активное использование мер господдержки позволяют малым и средним предприятиям находить партнеров по всему мир", - добавил он.
Около 133 тысяч компаний МСП России могут стать или уже стали экспортерами