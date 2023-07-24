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РЭЦ поддержал 182 компании Новгородской области на 43 миллиона долларов

РЭЦ поддержал 182 компании Новгородской области на 43 миллиона долларов - РИА Новости, 24.07.2023

РЭЦ поддержал 182 компании Новгородской области на 43 миллиона долларов

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал 182 компании Новгородской области, объем поддержанного экспорта составил более 43 миллионов... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:08

2023-07-24T14:08

2023-07-24T14:08

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

новгородская область

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал 182 компании Новгородской области, объем поддержанного экспорта составил более 43 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов."По итогам 2022 года Российский экспортный центр поддержал 182 новгородские компании. Объем поддержанного экспорта составил более 43 миллиона долларов", - сказал Миронов на церемонии награждения призеров и победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года"."Комплексная работа всех институтов поддержки экспорта по преодолению новых вызовов, связанных с беспрецедентными санкциями в отношении России, адаптация мер поддержки для освоения новых рынков позволяют наращивать объемы экспорта предприятий Новгородской области. Мы активно работаем над улучшением условий для компаний Новгородской области, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешного продвижения продукции местного бизнеса на зарубежные рынки", - добавил он.В свою очередь министр по инвестиционной политике Новгородской области Денис Носачев отметил, что на фоне общеэкономической ситуации география экспорта Новгородской области существенно изменилась. "В 2023 году в 2 раза увеличился экспорт Новгородской области в Азербайджан и Корею, в 4 раза в Ирак, в 9 раз в Туркменистан и ОАЭ, а в Сербию – в 40 раз", - сообщил он."Стать лучшим экспортером региона очень почетно. И очевидно, что путь к успеху на зарубежных рынках не всегда простой. Сегодня в регионе 160 экспортеров, из которых больше 130 – малый и средний бизнес. Гибкость, креативность, активное использование мер господдержки позволяют малым и средним предприятиям находить партнеров по всему мир", - добавил он.

https://ria.ru/20230717/eksportery-1884667210.html

новгородская область

россия

санкт-петербург

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, новгородская область, россия, санкт-петербург