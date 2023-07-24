https://ria.ru/20230724/peremena-1885891994.html

Победителями финала "Большой перемены" стали 300 школьников

Победителями финала "Большой перемены" стали 300 школьников - РИА Новости, 24.07.2023

Победителями финала "Большой перемены" стали 300 школьников

В Международном детском центре "Артек" состоялась Церемония закрытия финала четвертого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди учеников 5-7... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:04

2023-07-24T10:04

2023-07-24T10:04

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

артек

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795154072_0:123:1137:763_1920x0_80_0_0_5a531328e63be16b3425e81be8fb2b56.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Международном детском центре "Артек" состоялась Церемония закрытия финала четвертого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди учеников 5-7 классов и участников международного трека. Он объединил 700 школьников из всех регионов России и более 200 ребят из зарубежных стран.Победителями стали 300 учеников 5-7 классов. Наибольшее число победителей в этой возрастной категории – из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской областей и из Москвы. Самыми популярными из 12 направлений "Большой перемены" среди финалистов стали "Твори!", "Познавай Россию!", "Делай добро!", "Открывай новое!" и "Расскажи о главном!".В финал международного трека вышли ребята из 30 стран мира, победителями конкурса стали 74 школьника.Поздравление призерам и победителям конкурса направил Президент России Владимир Путин. Его обращение зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Приветствую финалистов Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 5-7 классов и участников международного трека. Отрадно, что за прошедшие годы "Большая перемена" укрепила свой авторитет и традиции и сегодня по праву считается одним из наиболее значимых проектов Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", – говорится в приветствии.Глава Минпросвещения России также поздравил финалистов и участников конкурса."Ребята, ваше участие в "Большой перемене" означает, что вы стремитесь осваивать новые горизонты. Пусть это стремление будет с вами всю вашу жизнь. Идите вперед, не останавливайтесь. Ведь "Большая перемена" – это там, где не оценивают, а ценят", – подчеркнул Сергей Кравцов.По его словам, главный приоритет конкурса, который проводится в рамках национального проекта "Образование", – чтобы каждый ребенок смог реализовать себя в абсолютно любой сфере.С напутственным словом перед участниками выступила Первый заместитель председателя Правления "Движения Первых", генеральный директор АНО "Большая Перемена" Наталия Мандрова."Большая перемена" – самый масштабный детский проект, к которому из года в год присоединяется все больше целеустремленных ребят. За три года конкурс стал платформой, объединяющей самых талантливых ребят и целеустремленных единомышленников со всей страны. В этом году, когда конкурс стал флагманским проектом Движения Первых, к сообществу присоединилось более трех миллионов человек. 900 ребят – учеников 5-7 классов и участников международного трека стали лучшими в этом году. Каждый, кто стал участником конкурса и приложил свой труд, может по праву считать себя победителем. Компетенции и умение работать в команде, которые вы развили, участвуя в конкурсе, помогут вам реализовать себя в других проектах движения и обязательно приведут к успеху на жизненном пути!", – отметила Наталия Мандрова.Ребят также поздравили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Молодежная политика" Дмитрий Артюхов, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Дмитрий Пегов, первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АНО "Большая Перемена" Валерий Моргуновский и куратор региональных команд конкурса "Большая перемена" и участник специальной военной операции Никита Кудинов.Церемония завершилась представлением "Изучаем Россию – Гордимся Россией!". В течение четырех дней ребята знакомились с историческими и культурными достопримечательностями российских городов. Объединившись в команды, школьники изучали регионы России и достижения соотечественников, которые составят экспозицию "Россия XXI века". Эксперты оценивали такие компетенции финалистов, как логическое мышление, креативность, способности работать в команде и их коммуникативные навыки.Победители "Большой перемены" среди учеников 5-7 классов отправятся в "Путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. В этом году тур пройдет по обновленному маршруту. Во время путешествия ребята смогут увидеть Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром "Восточный", а также принять участие в образовательной и культурной программе "Большой перемены". Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7 классов получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров "Большой перемены".Победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах. Все победители международного трека смогут отправиться в авторские туры по России от проекта "Больше, чем путешествие". Партнером международного трека выступает Россотрудничество.Конкурс "Большая перемена" – флагманский проект Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия – страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.С 2020 года сообщество Всероссийского конкурса "Большая перемена" объединило более 5 миллионов школьников 5-10 классов, студентов СПО и педагогов-наставников. Участниками четвертого сезона конкурса стали более 3 миллионов детей, подростков и наставников. В 2023 году к конкурсу присоединились более 72 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, артек, социальный навигатор, сн_образование