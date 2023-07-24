https://ria.ru/20230724/patrushev-1885852379.html

Патрушев в ЮАР обсудит с коллегами по БРИКС вопросы безопасности

Патрушев в ЮАР обсудит с коллегами по БРИКС вопросы безопасности - РИА Новости, 24.07.2023

Патрушев в ЮАР обсудит с коллегами по БРИКС вопросы безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник и вторник посетит ЮАР, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T00:11

2023-07-24T00:11

2023-07-24T00:11

россия

сша

украина

в мире

николай патрушев

брикс

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853509230_0:432:2048:1584_1920x0_80_0_0_5fdee54cf75bb943f239a5c51f34450d.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник и вторник посетит ЮАР, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. "В Йоханнесбурге Николай Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС, а также в отдельном расширенном заседании в формате "Друзья БРИКС" на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности", - говорится в сообщении. Предыдущая аналогичная встреча состоялась в режиме видеоконференции 15 июня 2022 года. Тогда обсуждались актуальные вызовы и угрозы национальной и международной безопасности, а также перспективные направления взаимодействия стран "пятерки". Отдельное внимание уделялось вопросам противодействия нелегальному распространению наркотиков, сотрудничества на антикоррупционном треке, координации стран по использованию космоса исключительно в мирных целях, совместным усилиям по недопущению энергетических и продовольственных кризисов, борьбы с эпидемиями и препятствованию военно-биологическим экспериментам. БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, поддерживать стремление развивающихся стран на полноправное участие в структурах глобального управления, заявил Патрушев на переговорах с коллегами по "пятерке" в мае нынешнего года на полях международной встречи по безопасности, прошедшей в Подмосковье под эгидой Совбеза РФ. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Западный неоколониализмОбстановка в мире исключительно сложна, она имеет турбулентный характер, главная причина этого - стремление США и их союзников любой ценой сохранить свое господство в мире, а в результате многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе, отмечал ранее Патрушев. Он проводил параллели между колониалистами прошлого и настоящего. Ранее Запад пришел к процветанию и добился мирового господства за счет колониальных захватов, напоминал Патрушев. Именно так ведут себя сегодня и транснациональные компании, предпочитающие наращивать свои капиталы за счет выкачивания ресурсов из других стран, оболванивая их население, пояснял секретарь Совбеза РФ. Примером алчности транснациональных корпораций стала ситуация вокруг черноморской зерновой инициативы. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания, говорил Путин. Запад использовал зерновую сделку для политического шантажа, для обогащения транснациональных корпораций и спекулянтов на глобальном зерновом рынке, заявил Путин на совещании с членами правительства РФ на минувшей неделе. Англосаксы, пытаясь удержать доминирование в мире, навязывают другим государствам "порядок, основанный на правилах", насаждают ценности, противоречащие человеческой природе, организуют "цветные революции", культивируют создание террористических группировок от "Аль-Каиды"*, "Исламского государства"* до "Правого сектора"* на Украине (организации, запрещенные в РФ ), способствуют возрождению фашизма и неонацизма, говорил Патрушев. По его словам, Украина стала очередной жертвой проявления навязчивой и агрессивной деятельности американских политиков. На Украине США воюют против России, используя потенциал НАТО, Евросоюза и вооруженных неонацистских формирований, которые они сами же и создали, пояснял Патрушев. Только победа России в специальной военной операции будет способствовать возвращению стабильности в Европе и становлению многополярного мира, подчеркивал секретарь Совбеза. Патрушев не раз указывал на то, что США и их союзники пытаются превратить не только Украину, но и разные регионы мира фактически в полигоны для своих военно-биологических работ с особо опасными патогенами. Имеются неопровержимые доказательства вовлеченности в эти процессы американских элит, отмечал секретарь Совбеза. Экспансия НАТО в АзиюСША и их союзники по НАТО стремятся расширить присутствие в Центральной Азии, используя афганский фактор, говорил Патрушев. Вашингтон не в восторге и от стабильности в Азии, сложившейся в результате Второй мировой войны и освободительных движений, отмечал он. Поэтому Индо-Тихоокеанская стратегия США является попыткой создать "азиатское НАТО". Новый альянс станет очередным агрессивным блоком, направленным против Китая и России, а заодно для усмирения других независимых государств, говорил секретарь Совбеза РФ. Перевооружение австралийского флота в рамках нового альянса AUKUS, в том числе с поставкой атомных подводных лодок, военная поддержка Тайваня и Южной Кореи имеют долгосрочную цель — установление доминирования США и НАТО над Евразией с ее восточного фланга, пояснял Патрушев. Инструментом экспансии альянса в регион он называл и блок QUAD. По словам Патрушева, Вашингтон подтолкнул Токио на новую милитаризацию: силы самообороны Японии становятся полноценной армией, которая способна проводить наступательные операции. Это уже юридически подтверждено японским законодательством, что фактически является грубым нарушением одного из важнейших итогов Второй мировой войны, подчеркивал секретарь Совбеза. Более того, Япония изо всех сил стремится занять лидирующие позиции среди мирового движения русофобов, указывал Патрушев. Но, похоже, японцев вновь хотят сделать камикадзе, умирающими за чужие интересы, отмечал секретарь СБ РФ. Впрочем, потенциал у человечества далеко не исчерпан, считает Патрушев. По его словам, существуют структуры, которые призваны положительно влиять на нынешнюю ситуацию - в их числе БРИКС. Россия готова наращивать взаимоотношения со своими многочисленными партнерами, не приемлющими западный диктат, защищать национальную, региональную и глобальную безопасность, отстаивать справедливый миропорядок, подчеркивал Патрушев.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230721/zerno-1885531360.html

https://ria.ru/20230722/zerno-1885650778.html

https://ria.ru/20230706/tatarstan-1882679346.html

https://ria.ru/20230719/zerno-1885159216.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, в мире, николай патрушев, брикс, нато, оон, владимир путин