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Источник пояснил, куда делся памятник репрессированным полякам в Петербурге - РИА Новости, 24.07.2023
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01:10 24.07.2023 (обновлено: 06:19 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/pamyatnik-1885855480.html
Источник пояснил, куда делся памятник репрессированным полякам в Петербурге
Источник пояснил, куда делся памятник репрессированным полякам в Петербурге - РИА Новости, 24.07.2023
Источник пояснил, куда делся памятник репрессированным полякам в Петербурге
Памятник польским жертвам политических репрессий на Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге направили на реставрацию, сообщил РИА Новости источник в Смольном. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T01:10
2023-07-24T06:19
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Памятник польским жертвам политических репрессий на Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге направили на реставрацию, сообщил РИА Новости источник в Смольном.Ранее в ряде СМИ, в том числе в интернет-издании "Фонтанка.Ру", появилась информация о том, что памятник польским жертвам политических репрессий в Петербурге якобы исчез с Левашовского кладбища."В отношении памятника был совершен акт вандализма и по результатам обследования он был направлен на реставрацию", - отметил источник в Смольном.Левашовское кладбище, известное также под названием Левашовская пустошь, где были обнаружены захоронения жертв политических репрессий в период с 1937 по 1954–1955 годы. В 1990 года состоялись первые посещения Левашовской пустоши родственниками. Личные памятные знаки и символические надгробия здесь стали появляться практически сразу после обнаружения кладбища. С 1992 года по инициативе частных лиц, национальных землячеств и общин стали устанавливать коллективные памятники. Памятник полякам – жертвам репрессий был освящен здесь в 1993 году.
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санкт-петербург
Санкт-Петербург
Источник пояснил, куда делся памятник репрессированным полякам в Петербурге

Памятник польским жертвам репрессий на кладбище в Петербурге направили на реставрацию

© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкДень памяти жертв политических репрессий в Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге
День памяти жертв политических репрессий в Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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День памяти жертв политических репрессий в Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Памятник польским жертвам политических репрессий на Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге направили на реставрацию, сообщил РИА Новости источник в Смольном.
Ранее в ряде СМИ, в том числе в интернет-издании "Фонтанка.Ру", появилась информация о том, что памятник польским жертвам политических репрессий в Петербурге якобы исчез с Левашовского кладбища.
"В отношении памятника был совершен акт вандализма и по результатам обследования он был направлен на реставрацию", - отметил источник в Смольном.
Левашовское кладбище, известное также под названием Левашовская пустошь, где были обнаружены захоронения жертв политических репрессий в период с 1937 по 1954–1955 годы. В 1990 года состоялись первые посещения Левашовской пустоши родственниками. Личные памятные знаки и символические надгробия здесь стали появляться практически сразу после обнаружения кладбища. С 1992 года по инициативе частных лиц, национальных землячеств и общин стали устанавливать коллективные памятники. Памятник полякам – жертвам репрессий был освящен здесь в 1993 году.
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