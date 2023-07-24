https://ria.ru/20230724/ozon-1885898104.html

Ozon предложит осужденным работу на складах в рамках соцпроекта

Ozon предложит осужденным работу на складах в рамках соцпроекта - РИА Новости, 24.07.2023

Ozon предложит осужденным работу на складах в рамках соцпроекта

Ozon предложит работу на своих складах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания, сообщила компания. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:34

2023-07-24T10:34

2023-07-24T16:25

общество

московская область (подмосковье)

ростов-на-дону

казань

ozon

россия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ozon предложит работу на своих складах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания, сообщила компания. "Ozon запускает социальный проект "Ozon без осуждения". Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года", — говорится в пресс-релизе.Работу смогут получить только осужденные впервые, проживающие в исправительных центрах или колониях-поселениях заключенные. Как утверждается, каждый участник проекта получит оплачиваемую работу на одном из складов в Ростове-на-Дону, Казани или Московской области. Новые сотрудники будут собирать заказы для клиентов и обрабатывать возвращенный товар. В курьерскую службу или на пункт выдачи заказов их не возьмут.В компании отметили, что доля осужденных не должна превысить десяти процентов от штата каждого объекта.При этом после освобождения из исправительных учреждений участники проекта смогут продолжить работу на складе или пройти отбор на открытые вакансии в компании на равных основаниях с другими кандидатами. Социальный проект "Ozon без осуждения" стал продолжением пилотного проекта с УФСИН Санкт-Петербурга, запущенного осенью 2022 года. Тогда компания трудоустроила на свой фулфилмент-центр в регионе несколько десятков осужденных к принудительным работам. По словам компании, шесть из десяти сотрудников, которые освободились от принудительных работ, продолжили трудиться на складах компании.

https://ria.ru/20230620/ozon-1879288342.html

https://ria.ru/20230620/marketpleys-1879410151.html

московская область (подмосковье)

ростов-на-дону

казань

россия

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общество, московская область (подмосковье), ростов-на-дону, казань, ozon, россия