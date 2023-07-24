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В Кремле рассказали, как Россия ответит на атаку дронов на Москву

В Кремле рассказали, как Россия ответит на атаку дронов на Москву - РИА Новости, 24.07.2023

В Кремле рассказали, как Россия ответит на атаку дронов на Москву

Ответом на сегодняшнюю атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы станет продолжение специальной военной операции и достижение ее целей, сообщил... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:38

2023-07-24T12:38

2023-07-24T12:38

специальная военная операция на украине

россия

москва

украина

сергей собянин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ответом на сегодняшнюю атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы станет продолжение специальной военной операции и достижение ее целей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться и ее цели должны быть достигнуты", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли какой-то ответ со стороны России в отношении объектов на Украине. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Он также добавил, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон, сейчас власти помогают жителям устранять последствия нападения. Как в свою очередь заявили в Минобороны России, пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. В Дептрансе ранее сообщили о перекрытии движения по участку Комсомольского проспекта.

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россия, москва, украина, сергей собянин