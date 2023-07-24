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Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе - РИА Новости, 25.07.2023
Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на 55-й Международной химической олимпиаде, которая проходила в Цюрихе. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-24T23:54
2023-07-24T23:54
2023-07-25T09:28
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ЦЮРИХ, 24 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на 55-й Международной химической олимпиаде, которая проходила в Цюрихе. Церемония объявления победителей состоялась в понедельник и транслировалась на YouTube-канале оргкомитета олимпиады.Ученик казанского лицея №131 Никита Перов завоевал золотую медаль и вошел в топ-три победителей олимпиады. Золотые медали также получили Сергей Росляков из московской Общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства и ученик уфимского Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов.Обладателем серебряной медали стал Алексей Михеев из Алтайской средней общеобразовательной школы № 2.По данным организаторов, участие в соревнованиях приняли почти 350 школьников из 90 стран мира. Слоган олимпиады этого года - "Найдем решения вместе". Как подчеркивают организаторы, будущим химикам сейчас отводится ключевая роль, поскольку в перспективе их знания помогут справляться с изменением климата или энергетическим кризисом.На олимпиаде российской сборной руководил профессор химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вадим Еремин.
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общество, цюрих
Хорошие новости, Общество, Цюрих
Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
Российские школьники взяли три золотые и серебряную медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
ЦЮРИХ, 24 июл - РИА Новости.
Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на 55-й Международной химической олимпиаде
, которая проходила в Цюрихе.
Церемония объявления победителей состоялась в понедельник и транслировалась на YouTube-канале оргкомитета олимпиады.
Ученик казанского лицея №131 Никита Перов завоевал золотую медаль и вошел в топ-три победителей олимпиады. Золотые медали также получили Сергей Росляков из московской Общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства и ученик уфимского Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов.
Обладателем серебряной медали стал Алексей Михеев из Алтайской средней общеобразовательной школы № 2.
По данным организаторов, участие в соревнованиях приняли почти 350 школьников из 90 стран мира. Слоган олимпиады этого года - "Найдем решения вместе". Как подчеркивают организаторы, будущим химикам сейчас отводится ключевая роль, поскольку в перспективе их знания помогут справляться с изменением климата или энергетическим кризисом.
На олимпиаде российской сборной руководил профессор химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вадим Еремин.
Московские школьники завоевали две золотые медали на олимпиаде по физике