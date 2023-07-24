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Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе

Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе - РИА Новости, 25.07.2023

Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе

Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на 55-й Международной химической олимпиаде, которая проходила в Цюрихе. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-24T23:54

2023-07-24T23:54

2023-07-25T09:28

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ЦЮРИХ, 24 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на 55-й Международной химической олимпиаде, которая проходила в Цюрихе. Церемония объявления победителей состоялась в понедельник и транслировалась на YouTube-канале оргкомитета олимпиады.Ученик казанского лицея №131 Никита Перов завоевал золотую медаль и вошел в топ-три победителей олимпиады. Золотые медали также получили Сергей Росляков из московской Общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства и ученик уфимского Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов.Обладателем серебряной медали стал Алексей Михеев из Алтайской средней общеобразовательной школы № 2.По данным организаторов, участие в соревнованиях приняли почти 350 школьников из 90 стран мира. Слоган олимпиады этого года - "Найдем решения вместе". Как подчеркивают организаторы, будущим химикам сейчас отводится ключевая роль, поскольку в перспективе их знания помогут справляться с изменением климата или энергетическим кризисом.На олимпиаде российской сборной руководил профессор химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вадим Еремин.

https://ria.ru/20230718/medali-1884777011.html

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общество, цюрих