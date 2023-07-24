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Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе - РИА Новости, 25.07.2023
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23:54 24.07.2023 (обновлено: 09:28 25.07.2023)
https://ria.ru/20230724/olimpiada-1886065289.html
Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе - РИА Новости, 25.07.2023
Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на 55-й Международной химической олимпиаде, которая проходила в Цюрихе. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-24T23:54
2023-07-25T09:28
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ЦЮРИХ, 24 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на 55-й Международной химической олимпиаде, которая проходила в Цюрихе. Церемония объявления победителей состоялась в понедельник и транслировалась на YouTube-канале оргкомитета олимпиады.Ученик казанского лицея №131 Никита Перов завоевал золотую медаль и вошел в топ-три победителей олимпиады. Золотые медали также получили Сергей Росляков из московской Общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства и ученик уфимского Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов.Обладателем серебряной медали стал Алексей Михеев из Алтайской средней общеобразовательной школы № 2.По данным организаторов, участие в соревнованиях приняли почти 350 школьников из 90 стран мира. Слоган олимпиады этого года - "Найдем решения вместе". Как подчеркивают организаторы, будущим химикам сейчас отводится ключевая роль, поскольку в перспективе их знания помогут справляться с изменением климата или энергетическим кризисом.На олимпиаде российской сборной руководил профессор химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вадим Еремин.
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общество, цюрих
Хорошие новости, Общество, Цюрих
Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе

Российские школьники взяли три золотые и серебряную медали на олимпиаде по химии в Цюрихе

© International Chemistry Olympiad 2023 Switzerland / YouTubeЦеремония закрытия 55-й Международной химической олимпиады в Цюрихе. Кадр видео
Церемония закрытия 55-й Международной химической олимпиады в Цюрихе. Кадр видео
© International Chemistry Olympiad 2023 Switzerland / YouTube
Церемония закрытия 55-й Международной химической олимпиады в Цюрихе. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 24 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на 55-й Международной химической олимпиаде, которая проходила в Цюрихе.
Церемония объявления победителей состоялась в понедельник и транслировалась на YouTube-канале оргкомитета олимпиады.
Ученик казанского лицея №131 Никита Перов завоевал золотую медаль и вошел в топ-три победителей олимпиады. Золотые медали также получили Сергей Росляков из московской Общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства и ученик уфимского Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов.
Обладателем серебряной медали стал Алексей Михеев из Алтайской средней общеобразовательной школы № 2.
По данным организаторов, участие в соревнованиях приняли почти 350 школьников из 90 стран мира. Слоган олимпиады этого года - "Найдем решения вместе". Как подчеркивают организаторы, будущим химикам сейчас отводится ключевая роль, поскольку в перспективе их знания помогут справляться с изменением климата или энергетическим кризисом.
На олимпиаде российской сборной руководил профессор химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вадим Еремин.
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