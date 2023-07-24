https://ria.ru/20230724/nauka-1885444852.html

Российская технология упростит создание метаповерхностей

Российская технология упростит создание метаповерхностей - РИА Новости, 24.07.2023

Российская технология упростит создание метаповерхностей

Новую технологию создания элементов для устройств отображения информации предложили ученые НИУ МИЭТ в составе научного коллектива разработчиков. По их словам,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T09:00

2023-07-24T09:00

2023-07-24T09:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

российская академия наук

московский физико-технический институт

физический институт ран

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152348/30/1523483043_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_6017e3414fb0842700d37ddafb3ca6ed.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Новую технологию создания элементов для устройств отображения информации предложили ученые НИУ МИЭТ в составе научного коллектива разработчиков. По их словам, использование лазерных импульсов ускорит и удешевит производство метаповерхностей для дисплеев нового поколения и различных оптических систем. Результаты исследования опубликованы в Applied Surface Science.Метаповерхностями называют структуры с периодическим рисунком (структурой), которые могут управлять электромагнитными волнами, в частности светом. В качестве основы могут быть использованы диэлектрические, металлические, а также фазопеременные материалы. Последние способны изменять фазовое состояние, и, как следствие, свойства в зависимости от внешнего излучения, рассказали в Национальном исследовательском университете МИЭТ (НИУ МИЭТ).На базе метаповерхностей из фазопеременного материала GST (соединения системы германий-сурьма-теллур) ученые разрабатывают новые компактные устройства, которые могут отображать информацию при помощи световых волн. К таким относятся ультратонкие дисплеи, некоторые гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, а также голографические проекторы, уточнили в НИУ МИЭТ.Однако процесс наноструктурирования поверхности пленки для превращение ее в многофункциональную поверхность до сих пор происходит по трудоемкой и затратной технологии литографии. Так, необходимое изображение метаповерхности сначала нужно создать на шаблоне (маске), а потом перенести на объект в выбранном разрешении, отметили в вузе.Для сокращения затрат на структурирование пленок, а также ускорения этого процесса НИУ МИЭТ, ИОНХ РАН, МФТИ, ФИАН РАН и РГПУ им. А.И.Герцена используют вместо литографии лазерные импульсы."С помощью лазерного облучения ультракороткими импульсами возможно создавать упорядоченные наноструктуры на GST быстрее и проще. Для формирования упорядоченной поверхности мы используем предабляционные процессы, то есть которые предшествуют разрушению материала под действием лазера. Основное преимущество решения в том, что импульсы запускают самоорганизацию структур на поверхности, а значит, их не нужно "прорисовывать", – пояснил профессор Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Сергей Козюхин.Ученый добавил, что в зависимости от интенсивности и/или количества импульсов могут формироваться три разных вида структуры, и наиболее любопытная из них – периодически расположенные наносферы одинакового размера. Это довольно сложные для формирования фигуры, радиус которых может составлять до 150 нм.Более того, раньше в данных материалах их не удавалось получить без использования дополнительных технологий. Теперь же, кроме лазерной установки и самих пленок, никакого оборудования для получения единообразных наносфер не требуется, отметил Козюхин."Проведенные нами расчеты и эксперименты позволяют предположить, что сферы возникают в результате распада расплавленных тонких нитей. При этом увеличение энергии лазерного воздействия вызывает процессы массопереноса, что приводит к превращению цепочек наносфер в периодический рельеф", – отметила один из авторов исследования Татьяна Кункель.Данная технология позволяет создавать высокоупорядоченные нанолинзы и оптические нанорешетки, которые в дальнейшем предполагается интегрировать в различные оптические системы, в том числе в системы отображения информации.Исследования выполняются в рамках гранта Российского научного фонда № 22-19-00766 на объектах, сформированных в лаборатории "Материалы и устройства активной фотоники" НИУ МИЭТ при поддержке федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230414/ochki-1865212443.html

https://ria.ru/20220209/samarskiy_universitet-1771706262.html

https://ria.ru/20230131/nauka-1848349290.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, российская академия наук, московский физико-технический институт, физический институт ран, россия, москва, национальный исследовательский университет «миэт»