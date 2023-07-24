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Министр обороны Украины связал мечты о вступлении в НАТО с юбилеем альянса - РИА Новости, 24.07.2023
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01:30 24.07.2023 (обновлено: 02:47 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/nato-1885856036.html
Министр обороны Украины связал мечты о вступлении в НАТО с юбилеем альянса
Министр обороны Украины связал мечты о вступлении в НАТО с юбилеем альянса - РИА Новости, 24.07.2023
Министр обороны Украины связал мечты о вступлении в НАТО с юбилеем альянса
Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что Киев могут принять в НАТО на следующем саммите альянса в 2024 году. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T01:30
2023-07-24T02:47
украина
россия
киев
алексей резников
нато
владимир зеленский
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что Киев могут принять в НАТО на следующем саммите альянса в 2024 году.В интервью телеканалу CNN он напомнил, что в июле 2024 года, когда будет проводиться саммит НАТО, будет отмечаться 75-летняя годовщина создания альянса. "Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз", – сказал он.Резников признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания конфликта, и добавил, что "нет возможности получить единодушное одобрение", пока продолжаются боевые действия.Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета Украина–НАТО и подтверждение ее права на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и напоминает, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230723/nato-1885832931.html
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украина, россия, киев, алексей резников, нато, владимир зеленский, йенс столтенберг, в мире
Украина, Россия, Киев, Алексей Резников, НАТО, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, В мире
Министр обороны Украины связал мечты о вступлении в НАТО с юбилеем альянса

Министр обороны Украины Резников: Киев могут взять в НАТО на годовщине альянса в 2024 году

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Украины Алексей Резников на саммите НАТО в Вильнюсе
Министр обороны Украины Алексей Резников на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Украины Алексей Резников на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что Киев могут принять в НАТО на следующем саммите альянса в 2024 году.
В интервью телеканалу CNN он напомнил, что в июле 2024 года, когда будет проводиться саммит НАТО, будет отмечаться 75-летняя годовщина создания альянса.
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"Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз", – сказал он.
Резников признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания конфликта, и добавил, что "нет возможности получить единодушное одобрение", пока продолжаются боевые действия.
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета Украина–НАТО и подтверждение ее права на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и напоминает, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Вчера, 12:42
 
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