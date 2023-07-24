Совфед рассмотрит закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний 28 июля
Совфед рассмотрит закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний 28 июля
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сенаторы на итоговом заседании в пятницу рассмотрят закон о налоге на сверхприбыль компаний, одновременно определив перечень организаций, которые не будут его уплачивать.
В целях увеличения доходов федерального бюджета документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила один миллиард рублей.
При этом закон освобождает от уплаты налога на сверхприбыль компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщиков единого сельхозналога. От этого налога освобождаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, пояснял ранее Минфин.
Из перечня плательщиков налога на сверхприбыль исключены также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды); кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием Банка России и АСВ; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели доходов от реализации.
Кроме того, устанавливается особый порядок расчета налога для компаний, у которых в 2022 году прибыль уменьшилась более чем вдвое по сравнению с 2021 годом. Для них сумма налога на сверхприбыль не должна превышать 10% прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах.
Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.
При принятии, закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Власти РФ за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. Эти средства планируется направить на поддержку и развитие социальной сферы.