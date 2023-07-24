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Совфед рассмотрит закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний 28 июля - РИА Новости, 24.07.2023
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16:05 24.07.2023 (обновлено: 16:27 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/nalog-1885981483.html
Совфед рассмотрит закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний 28 июля
Совфед рассмотрит закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний 28 июля - РИА Новости, 24.07.2023
Совфед рассмотрит закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний 28 июля
Сенаторы на итоговом заседании в пятницу рассмотрят закон о налоге на сверхприбыль компаний, одновременно определив перечень организаций, которые не будут его... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:05
2023-07-24T16:27
совет федерации рф
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сенаторы на итоговом заседании в пятницу рассмотрят закон о налоге на сверхприбыль компаний, одновременно определив перечень организаций, которые не будут его уплачивать.В целях увеличения доходов федерального бюджета документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила один миллиард рублей.При этом закон освобождает от уплаты налога на сверхприбыль компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщиков единого сельхозналога. От этого налога освобождаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, пояснял ранее Минфин.Из перечня плательщиков налога на сверхприбыль исключены также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды); кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием Банка России и АСВ; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели доходов от реализации.Кроме того, устанавливается особый порядок расчета налога для компаний, у которых в 2022 году прибыль уменьшилась более чем вдвое по сравнению с 2021 годом. Для них сумма налога на сверхприбыль не должна превышать 10% прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах.Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.При принятии, закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Власти РФ за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. Эти средства планируется направить на поддержку и развитие социальной сферы.
https://ria.ru/20230616/nalogi-1878810115.html
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совет федерации рф, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Совет Федерации РФ, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Совфед рассмотрит закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний 28 июля

Совфед рассмотрит закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний 28 июля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сенаторы на итоговом заседании в пятницу рассмотрят закон о налоге на сверхприбыль компаний, одновременно определив перечень организаций, которые не будут его уплачивать.
В целях увеличения доходов федерального бюджета документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила один миллиард рублей.
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При этом закон освобождает от уплаты налога на сверхприбыль компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщиков единого сельхозналога. От этого налога освобождаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, пояснял ранее Минфин.
Из перечня плательщиков налога на сверхприбыль исключены также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды); кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием Банка России и АСВ; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели доходов от реализации.
Кроме того, устанавливается особый порядок расчета налога для компаний, у которых в 2022 году прибыль уменьшилась более чем вдвое по сравнению с 2021 годом. Для них сумма налога на сверхприбыль не должна превышать 10% прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах.
Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.
При принятии, закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Власти РФ за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. Эти средства планируется направить на поддержку и развитие социальной сферы.
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