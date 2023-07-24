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Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира
Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира - РИА Новости, 24.07.2023
Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск снова занял первое место в списке богатейших людей мира, после того как на прошлой неделе опустился на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T21:14
2023-07-24T21:14
2023-07-24T21:14
илон маск
бернар арно
tesla motors
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск снова занял первое место в списке богатейших людей мира, после того как на прошлой неделе опустился на вторую позицию, следует из данных Forbes и ресурса издания Forbes Real-Time. Согласно данным издания, состояние Маска в понедельник выросло на 4,1 миллиарда долларов, до 240,6 миллиарда. Богатство Бернара Арно, владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton), занимающего второе место, сократилось на 2,8 миллиарда долларов, до 234,6 миллиарда. Увеличение состояние Маска происходит на фоне роста стоимости акций Tesla. По состоянию на 20.20 мск цена одной ценной бумаги компании поднималась на 2,69%, до 267,01 доллара. При этом на торгах в четверг и пятницу акции Tesla подешевели на 10%, в связи с чем, указывает Forbes, Маск потерял около 18 миллиардов долларов и первую позицию в списке богатейших людей мира.
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илон маск, бернар арно, tesla motors, forbes, в мире
Илон Маск, Бернар Арно, Tesla motors, Forbes, В мире
Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира
Forbes: Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира