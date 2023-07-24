https://ria.ru/20230724/most-1885872986.html

Крымский мост открыли для движения автомобилей

Крымский мост открыли для движения автомобилей - РИА Новости, 24.07.2023

Крымский мост открыли для движения автомобилей

Крымский мост открыли для движения автомобилей, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T07:51

2023-07-24T07:51

2023-07-24T07:55

крымский мост

россия

украина

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Крымский мост открыли для движения автомобилей, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.Сообщение о прекращении движения поступило в 7.04 по мск утром в понедельник. Это не первый подобный случай после 17 июня, когда Украина атаковала мост надводными беспилотниками. Ранее власти Крыма уточнили, что движение на мосту перекрывают в целях безопасности."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230724/proezd-1885869192.html

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крымский мост, россия, украина, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф)