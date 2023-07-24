https://ria.ru/20230724/most-1885872986.html
Крымский мост открыли для движения автомобилей
Крымский мост открыли для движения автомобилей - РИА Новости, 24.07.2023
Крымский мост открыли для движения автомобилей
Крымский мост открыли для движения автомобилей, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T07:51
2023-07-24T07:51
2023-07-24T07:55
крымский мост
россия
украина
марат хуснуллин
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Крымский мост открыли для движения автомобилей, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.Сообщение о прекращении движения поступило в 7.04 по мск утром в понедельник. Это не первый подобный случай после 17 июня, когда Украина атаковала мост надводными беспилотниками. Ранее власти Крыма уточнили, что движение на мосту перекрывают в целях безопасности."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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крымский мост, россия, украина, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф)
Крымский мост, Россия, Украина, Марат Хуснуллин, Следственный комитет России (СК РФ)
Крымский мост открыли для движения автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили