https://ria.ru/20230724/metrovagonmash-1885863256.html

ТМХ ведет консультации для исключения "Метровагонмаша" из списка санкций

ТМХ ведет консультации для исключения "Метровагонмаша" из списка санкций - РИА Новости, 24.07.2023

ТМХ ведет консультации для исключения "Метровагонмаша" из списка санкций

Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) ведет консультации для исключения из списка санкций США входящего в холдинг... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T04:37

2023-07-24T04:37

2023-07-24T04:37

сша

тбилиси

санкт-петербург

кирилл липа

метровагонмаш

трансмашхолдинг

экономика

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) ведет консультации для исключения из списка санкций США входящего в холдинг "Метровагонмаша", потому что завод не выпускает военную продукцию, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. США 19 мая 2023 года ввели санкции против "Метровагонмаша", обвинив его в выпуске продукции военного назначения. Мэрия Тбилиси в тот же день сообщила, что начала процедуру расторжения контракта с заводом на поставку 40 новых вагонов из-за санкций "международных партнеров". "Метровагонмаш" 14 июня заявил, что считает свое включение в санкционный список США ошибкой, поскольку не участвует в производстве военной продукции, и теперь изучает возможности обращения в компетентные американские органы для исключения из него. "Сейчас наши специалисты занимаются этим. Все консультации уже ведутся", - ответил Липа на вопрос, поданы ли какие-то документы для того, чтобы оспорить санкции, введенные против "Метровагонмаша". Он напомнил, что правительство США заявило, что причиной введения санкций является выпуск военной продукции. "Что не является правдой. То есть "Метровагонмаш" военную продукцию не выпускает уже много лет. Если быть точным, с 2014 или с 2013 года. Эта деятельность полностью выделена, входит вообще в другой концерн, и к нам не имеет никакого отношения – ни юридического, ни технического. Поэтому наша дискуссия в этом смысле с правительством США такая: просто исправьте ошибку. То есть вы допустили реальную ошибку, исправьте ее", - пояснил Липа. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Интервью состоялось в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/tender-1885862457.html

https://ria.ru/20230724/kolesa-1885861756.html

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сша, тбилиси, санкт-петербург, кирилл липа, метровагонмаш, трансмашхолдинг, экономика, форум "россия — африка"