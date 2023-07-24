https://ria.ru/20230724/lukashenko-1885931375.html

Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко

Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко - РИА Новости, 24.07.2023

Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко

Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит общение с президентом Белоруссии Александров Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:22

2023-07-24T12:22

2023-07-24T12:25

владимир путин

александр лукашенко

политика

россия

белоруссия

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит общение с президентом Белоруссии Александров Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент продолжает общение со своим белорусским коллегой, они остаются на северо-западе страны. Мы ожидаем сегодня дополнительные кадры их общения", - сказал Песков журналистам. Других отдельных мероприятий не запланировано, уточнил Песков.В воскресенье сообщалось о переговорах Путина и Лукашенко. Встреча проходила в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом.

https://ria.ru/20230723/kronshtadt-1885794593.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия, дмитрий песков