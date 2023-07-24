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Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко - РИА Новости, 24.07.2023
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12:22 24.07.2023 (обновлено: 12:25 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/lukashenko-1885931375.html
Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко
Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко - РИА Новости, 24.07.2023
Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко
Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит общение с президентом Белоруссии Александров Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:22
2023-07-24T12:25
владимир путин
александр лукашенко
политика
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит общение с президентом Белоруссии Александров Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент продолжает общение со своим белорусским коллегой, они остаются на северо-западе страны. Мы ожидаем сегодня дополнительные кадры их общения", - сказал Песков журналистам. Других отдельных мероприятий не запланировано, уточнил Песков.В воскресенье сообщалось о переговорах Путина и Лукашенко. Встреча проходила в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом.
https://ria.ru/20230723/kronshtadt-1885794593.html
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владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия, дмитрий песков
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко

Песков заявил, что Путин 24 июля продолжит общение с Лукашенко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит общение с президентом Белоруссии Александров Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент продолжает общение со своим белорусским коллегой, они остаются на северо-западе страны. Мы ожидаем сегодня дополнительные кадры их общения", - сказал Песков журналистам. Других отдельных мероприятий не запланировано, уточнил Песков.
В воскресенье сообщалось о переговорах Путина и Лукашенко. Встреча проходила в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом.
Путин фотографируется с детьми у кронштадтского Морского собора - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте
23 июля, 13:42
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоПолитикаРоссияБелоруссияДмитрий Песков
 
 
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