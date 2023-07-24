https://ria.ru/20230724/lukashenko-1885931375.html
Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко
Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко - РИА Новости, 24.07.2023
Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко
Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит общение с президентом Белоруссии Александров Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:22
2023-07-24T12:22
2023-07-24T12:25
владимир путин
александр лукашенко
политика
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит общение с президентом Белоруссии Александров Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент продолжает общение со своим белорусским коллегой, они остаются на северо-западе страны. Мы ожидаем сегодня дополнительные кадры их общения", - сказал Песков журналистам. Других отдельных мероприятий не запланировано, уточнил Песков.В воскресенье сообщалось о переговорах Путина и Лукашенко. Встреча проходила в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом.
https://ria.ru/20230723/kronshtadt-1885794593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия, дмитрий песков
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
Путин в понедельник продолжит общение с Лукашенко
Песков заявил, что Путин 24 июля продолжит общение с Лукашенко