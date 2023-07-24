https://ria.ru/20230724/lavrov-1885967399.html

Лавров 25 июля встретится с главами МИД Азербайджана и Армении

Лавров 25 июля встретится с главами МИД Азербайджана и Армении - РИА Новости, 24.07.2023

Лавров 25 июля встретится с главами МИД Азербайджана и Армении

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 25 июля в Москве трехсторонние переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:59

2023-07-24T14:59

2023-07-24T15:08

в мире

азербайджан

армения

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 25 июля в Москве трехсторонние переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном, говорится в сообщении российского дипведомства."25 июля в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Республики Армения Араратом Мирзояном", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Главы внешнеполитических ведомств проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и активизации выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года. Особое внимание будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие", - отметили в МИД РФ.Также министры обсудят другие треки армяно-азербайджанской нормализации, "включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев".Кроме того, указали в российском МИД, планируется обсуждение актуальных вопросов российско-азербайджанской и российско-армянской повесток в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, азербайджан, армения, россия, сергей лавров