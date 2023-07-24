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Лавров 25 июля встретится с главами МИД Азербайджана и Армении - РИА Новости, 24.07.2023
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14:59 24.07.2023 (обновлено: 15:08 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/lavrov-1885967399.html
Лавров 25 июля встретится с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров 25 июля встретится с главами МИД Азербайджана и Армении - РИА Новости, 24.07.2023
Лавров 25 июля встретится с главами МИД Азербайджана и Армении
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 25 июля в Москве трехсторонние переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:59
2023-07-24T15:08
в мире
азербайджан
армения
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 25 июля в Москве трехсторонние переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном, говорится в сообщении российского дипведомства."25 июля в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Республики Армения Араратом Мирзояном", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Главы внешнеполитических ведомств проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и активизации выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года. Особое внимание будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие", - отметили в МИД РФ.Также министры обсудят другие треки армяно-азербайджанской нормализации, "включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев".Кроме того, указали в российском МИД, планируется обсуждение актуальных вопросов российско-азербайджанской и российско-армянской повесток в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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в мире, азербайджан, армения, россия, сергей лавров
В мире, Азербайджан, Армения, Россия, Сергей Лавров
Лавров 25 июля встретится с главами МИД Азербайджана и Армении

Лавров 25 июля обсудит с главами МИД Азербайджана и Армении урегулирование по Карабаху

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 25 июля в Москве трехсторонние переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном, говорится в сообщении российского дипведомства.
"25 июля в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Республики Армения Араратом Мирзояном", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"Главы внешнеполитических ведомств проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и активизации выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года. Особое внимание будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие", - отметили в МИД РФ.
Также министры обсудят другие треки армяно-азербайджанской нормализации, "включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев".
Кроме того, указали в российском МИД, планируется обсуждение актуальных вопросов российско-азербайджанской и российско-армянской повесток в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
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В миреАзербайджанАрменияРоссияСергей Лавров
 
 
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