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На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между жителями - РИА Новости, 24.07.2023
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20:37 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/konflikt-1886049531.html
На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между жителями
На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между жителями - РИА Новости, 24.07.2023
На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между жителями
Конфликт между местными жителями приграничных сел произошел на границе Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре киргизской... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:37
2023-07-24T20:37
таджикистан
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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Конфликт между местными жителями приграничных сел произошел на границе Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре киргизской погранслужбы. "На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между жителями приграничных районов", - заявил представитель пресс-центра. По его словам, причиной конфликта стали разногласия между водителями на дороге из Таджикистана в анклав Ворух, которая пролегает по киргизской территории. Граждане Таджикистана на своих машинах пытались "подрезать" автомашину киргизстанцев, вследствие чего между ними произошла драка. "С целью недопущения эскалации конфликта на место прибыл сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызстана. Однако, когда он подъезжал к месту инцидента, граждане Таджикистана – жители села Ходжаи-Аало - напали на него. Сотруднику МВД Кыргызстана удалось выехать оттуда, однако граждане Таджикистана пытались избить его, а также разбили зеркало заднего вида его автомобиля", - рассказали подробности в погранведомстве. Сообщается, что в настоящее время проводятся переговоры пограничных представителей Киргизии по Баткенскому участку и Таджикистана по Исфаринскому участку. "Силовые структуры и правоохранительные органы Кыргызской Республики проводят мероприятия по стабилизации обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы", - подчеркнули в пресс-центре. Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Рабочие группы двух стран продолжают работу по делимитации рубежей.
https://ria.ru/20220606/konflikt-1793349832.html
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таджикистан, киргизия, в мире
Таджикистан, Киргизия, В мире
На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между жителями

На границе Киргизии и Таджикистана произошла драка между жителями приграничных сел

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКиргизские военные на киргизско-таджикской границе
Киргизские военные на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Киргизские военные на киргизско-таджикской границе. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Конфликт между местными жителями приграничных сел произошел на границе Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре киргизской погранслужбы.
"На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между жителями приграничных районов", - заявил представитель пресс-центра.
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По его словам, причиной конфликта стали разногласия между водителями на дороге из Таджикистана в анклав Ворух, которая пролегает по киргизской территории. Граждане Таджикистана на своих машинах пытались "подрезать" автомашину киргизстанцев, вследствие чего между ними произошла драка.
"С целью недопущения эскалации конфликта на место прибыл сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызстана. Однако, когда он подъезжал к месту инцидента, граждане Таджикистана – жители села Ходжаи-Аало - напали на него. Сотруднику МВД Кыргызстана удалось выехать оттуда, однако граждане Таджикистана пытались избить его, а также разбили зеркало заднего вида его автомобиля", - рассказали подробности в погранведомстве.
Сообщается, что в настоящее время проводятся переговоры пограничных представителей Киргизии по Баткенскому участку и Таджикистана по Исфаринскому участку.
"Силовые структуры и правоохранительные органы Кыргызской Республики проводят мероприятия по стабилизации обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы", - подчеркнули в пресс-центре.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Рабочие группы двух стран продолжают работу по делимитации рубежей.
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