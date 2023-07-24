https://ria.ru/20230724/kitay-1886024032.html

Китай готов защищать интересы развивающихся стран, заявил Ван И

Китай готов защищать интересы развивающихся стран, заявил Ван И - РИА Новости, 24.07.2023

Китай готов защищать интересы развивающихся стран, заявил Ван И

Китай готов вести тесное сотрудничество с РФ и другими странами БРИКС, чтобы защитить общие интересы развивающихся стран, заявил в понедельник глава Канцелярии... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:10

2023-07-24T18:10

2023-07-24T18:10

в мире

китай

россия

ван и (политик)

брикс

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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай готов вести тесное сотрудничество с РФ и другими странами БРИКС, чтобы защитить общие интересы развивающихся стран, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге. "Все государства БРИКС являются важными формирующимися рынками, крупными развивающимися странами и конструктивными силами, представляющими направление мирового развития", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что "Китай готов тесно сотрудничать с Россией и другими странами БРИКС, способствуя тому, чтобы сотрудничество БРИКС стало более существенным, крепким и масштабным, а также чтобы защищать общие интересы развивающихся стран". Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 24-25 июля находится в турне, в рамках которого он посетит Нигерию, Кению, Турцию и ЮАР, где примет участие во встрече высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.

https://ria.ru/20230720/briks-1885315493.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, россия, ван и (политик), брикс