https://ria.ru/20230724/kitay-1886024032.html
Китай готов защищать интересы развивающихся стран, заявил Ван И
Китай готов защищать интересы развивающихся стран, заявил Ван И - РИА Новости, 24.07.2023
Китай готов защищать интересы развивающихся стран, заявил Ван И
Китай готов вести тесное сотрудничество с РФ и другими странами БРИКС, чтобы защитить общие интересы развивающихся стран, заявил в понедельник глава Канцелярии... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:10
2023-07-24T18:10
2023-07-24T18:10
в мире
китай
россия
ван и (политик)
брикс
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай готов вести тесное сотрудничество с РФ и другими странами БРИКС, чтобы защитить общие интересы развивающихся стран, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге. "Все государства БРИКС являются важными формирующимися рынками, крупными развивающимися странами и конструктивными силами, представляющими направление мирового развития", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что "Китай готов тесно сотрудничать с Россией и другими странами БРИКС, способствуя тому, чтобы сотрудничество БРИКС стало более существенным, крепким и масштабным, а также чтобы защищать общие интересы развивающихся стран". Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 24-25 июля находится в турне, в рамках которого он посетит Нигерию, Кению, Турцию и ЮАР, где примет участие во встрече высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.
https://ria.ru/20230720/briks-1885315493.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, ван и (политик), брикс
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), БРИКС
Китай готов защищать интересы развивающихся стран, заявил Ван И
Ван И: Китай готов сотрудничать с БРИКС для защиты общих интересов развивающихся стран
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай готов вести тесное сотрудничество с РФ и другими странами БРИКС, чтобы защитить общие интересы развивающихся стран, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге.
"Все государства БРИКС являются важными формирующимися рынками, крупными развивающимися странами и конструктивными силами, представляющими направление мирового развития", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он отметил, что "Китай готов тесно сотрудничать с Россией и другими странами БРИКС, способствуя тому, чтобы сотрудничество БРИКС стало более существенным, крепким и масштабным, а также чтобы защищать общие интересы развивающихся стран".
Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 24-25 июля находится в турне, в рамках которого он посетит Нигерию
, Кению
, Турцию
и ЮАР
, где примет участие во встрече высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.
Более 20 государств подали заявки на вступление в БРИКС, сообщили СМИ