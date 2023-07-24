https://ria.ru/20230724/ispaniya-1885859173.html
Лидер испанской оппозиции намерен сформировать новое правительство
Лидер испанской оппозиции намерен сформировать новое правительство - РИА Новости, 24.07.2023
Лидер испанской оппозиции намерен сформировать новое правительство
Лидер Народной партии (PP), победившей в парламентских выборах Испании после обработки 99,73% голосов, Альберто Фейхоо сообщил о намерении сформировать... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T02:24
2023-07-24T02:24
2023-07-24T06:58
испания
педро санчес
podemos
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568502689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca2e0f5e5a6c69f0265b2b6df73e6ef6.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидер Народной партии (PP), победившей в парламентских выборах Испании после обработки 99,73% голосов, Альберто Фейхоо сообщил о намерении сформировать правительство.Согласно правительственным данным, главная оппозиционная правая партия (PP) получит 136 мест в парламенте, в то время как правящая левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) во главе с премьером страны Педро Санчесом - 122. Ультраправая партия VOX будет иметь 33 депутата в конгрессе, а левая коалиция Sumar - 31."Я беру на себя инициативу диалога по формированию правительства в соответствии с волей большинства испанцев, выраженной на выборах в это воскресенье. И я официально прошу, чтобы ни у кого не возникло соблазна снова блокировать Испанию", - заявил Фейхоо во время выступления из штаб-квартиры партии.Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые на четыре года генеральные кортесы, состоящие из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющего основную политическую повестку королевства.Лидер PSOE и премьер-министр Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.
https://ria.ru/20230709/gaz-1883102033.html
https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882997175.html
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568502689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5360fac6f7ff9ba5fe95e19150e93a08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, педро санчес, podemos, в мире
Испания, Педро Санчес, Podemos, В мире
Лидер испанской оппозиции намерен сформировать новое правительство
Лидер испанской РР, побеждающей на выборах, заявил о намерении сформировать правительство
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидер Народной партии (PP), победившей в парламентских выборах Испании после обработки 99,73% голосов, Альберто Фейхоо сообщил о намерении сформировать правительство.
Согласно правительственным данным, главная оппозиционная правая партия (PP) получит 136 мест в парламенте, в то время как правящая левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) во главе с премьером страны Педро Санчесом
- 122. Ультраправая партия VOX будет иметь 33 депутата в конгрессе, а левая коалиция Sumar - 31.
Россия стала главным поставщиком газа в Испанию в июне
"Я беру на себя инициативу диалога по формированию правительства в соответствии с волей большинства испанцев, выраженной на выборах в это воскресенье. И я официально прошу, чтобы ни у кого не возникло соблазна снова блокировать Испанию", - заявил Фейхоо во время выступления из штаб-квартиры партии.
Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые на четыре года генеральные кортесы, состоящие из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющего основную политическую повестку королевства.
Лидер PSOE и премьер-министр Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos
выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.
Испания не поддержала решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов