https://ria.ru/20230724/ispaniya-1885859173.html

Лидер испанской оппозиции намерен сформировать новое правительство

Лидер испанской оппозиции намерен сформировать новое правительство - РИА Новости, 24.07.2023

Лидер испанской оппозиции намерен сформировать новое правительство

Лидер Народной партии (PP), победившей в парламентских выборах Испании после обработки 99,73% голосов, Альберто Фейхоо сообщил о намерении сформировать... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T02:24

2023-07-24T02:24

2023-07-24T06:58

испания

педро санчес

podemos

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидер Народной партии (PP), победившей в парламентских выборах Испании после обработки 99,73% голосов, Альберто Фейхоо сообщил о намерении сформировать правительство.Согласно правительственным данным, главная оппозиционная правая партия (PP) получит 136 мест в парламенте, в то время как правящая левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) во главе с премьером страны Педро Санчесом - 122. Ультраправая партия VOX будет иметь 33 депутата в конгрессе, а левая коалиция Sumar - 31."Я беру на себя инициативу диалога по формированию правительства в соответствии с волей большинства испанцев, выраженной на выборах в это воскресенье. И я официально прошу, чтобы ни у кого не возникло соблазна снова блокировать Испанию", - заявил Фейхоо во время выступления из штаб-квартиры партии.Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые на четыре года генеральные кортесы, состоящие из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющего основную политическую повестку королевства.Лидер PSOE и премьер-министр Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.

https://ria.ru/20230709/gaz-1883102033.html

https://ria.ru/20230708/boepripasy-1882997175.html

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испания, педро санчес, podemos, в мире