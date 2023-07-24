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На выборах в Испании после подсчета 90 процентов голосов лидирует оппозиция
На выборах в Испании после подсчета 90 процентов голосов лидирует оппозиция - РИА Новости, 24.07.2023
На выборах в Испании после подсчета 90 процентов голосов лидирует оппозиция
Главная оппозиционная правая Народная партия (PP) лидирует на парламентских выборах в Испании после обработки 91,67% голосов, свидетельствуют правительственные... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T00:25
2023-07-24T00:25
2023-07-24T00:25
в мире
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podemos
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МАДРИД, 23 июл - РИА Новости. Главная оппозиционная правая Народная партия (PP) лидирует на парламентских выборах в Испании после обработки 91,67% голосов, свидетельствуют правительственные данные. Согласно им, PP получит 136 мест в парламенте, в то время как правящая левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) - 122. Ультраправая партия VOX будет иметь 33 депутата в конгрессе, а левая коалиция Sumar - 31. Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые на четыре года генеральные кортесы, состоящие из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющего основную политическую повестку королевства. Лидер PSOE и премьер-министр Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.
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в мире, испания, педро санчес, podemos
В мире, Испания, Педро Санчес, Podemos
На выборах в Испании после подсчета 90 процентов голосов лидирует оппозиция
На выборах в Испании после обработки 90% голосов лидирует главная оппозиционная партия
МАДРИД, 23 июл - РИА Новости. Главная оппозиционная правая Народная партия (PP) лидирует на парламентских выборах в Испании после обработки 91,67% голосов, свидетельствуют правительственные данные.
Согласно им, PP получит 136 мест в парламенте, в то время как правящая левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) - 122. Ультраправая партия VOX будет иметь 33 депутата в конгрессе, а левая коалиция Sumar - 31.
Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые на четыре года генеральные кортесы, состоящие из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющего основную политическую повестку королевства.
Лидер PSOE и премьер-министр Педро Санчес
назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos
выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.
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