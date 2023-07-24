https://ria.ru/20230724/ispaniya-1885853098.html

На выборах в Испании после подсчета 90 процентов голосов лидирует оппозиция

На выборах в Испании после подсчета 90 процентов голосов лидирует оппозиция - РИА Новости, 24.07.2023

На выборах в Испании после подсчета 90 процентов голосов лидирует оппозиция

Главная оппозиционная правая Народная партия (PP) лидирует на парламентских выборах в Испании после обработки 91,67% голосов, свидетельствуют правительственные... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T00:25

2023-07-24T00:25

2023-07-24T00:25

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испания

педро санчес

podemos

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МАДРИД, 23 июл - РИА Новости. Главная оппозиционная правая Народная партия (PP) лидирует на парламентских выборах в Испании после обработки 91,67% голосов, свидетельствуют правительственные данные. Согласно им, PP получит 136 мест в парламенте, в то время как правящая левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) - 122. Ультраправая партия VOX будет иметь 33 депутата в конгрессе, а левая коалиция Sumar - 31. Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые на четыре года генеральные кортесы, состоящие из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющего основную политическую повестку королевства. Лидер PSOE и премьер-министр Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.

https://ria.ru/20230719/leopard-1885067020.html

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в мире, испания, педро санчес, podemos