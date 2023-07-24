https://ria.ru/20230724/grazhdanstvo-1885958310.html

Сенатор Цеков не будет отзывать проект о лишении гражданства по рождению

Сенатор Цеков не будет отзывать проект о лишении гражданства по рождению - РИА Новости, 24.07.2023

Сенатор Цеков не будет отзывать проект о лишении гражданства по рождению

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что не собирается отзывать из Госдумы законопроект, предполагающий лишение гражданства по рождению в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:15

2023-07-24T14:15

2023-07-24T14:22

госдума рф

россия

сергей цеков

политика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что не собирается отзывать из Госдумы законопроект, предполагающий лишение гражданства по рождению в некоторых случаях.Ранее сенаторы Сергей Колбин, Екатерина Алтабаева и Ольга Бас отозвали свои подписи от соответствующего законопроекта, говорится в думской электронной базе."Не собираюсь отзывать (законопроект)", - сказал Цеков. На вопрос, почему другие сенаторы решили отозвать свои подписи, сенатор порекомендовал уточнить у авторов инициативы.Законопроектом предлагается допустить прекращение гражданства РФ для лиц, которые приобрели гражданство по рождению либо на основании признания гражданином Российской Федерации в случаях совершения преступления (приготовление к преступлению или покушение на преступление) или действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ."Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму", - отмечается в пояснительной записке.Госдума ранее приняла закон о гражданстве. Инициатива была внесена в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным. Документ предусматривает лишение приобретенного российского гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности.Лишить приобретенного гражданства России можно за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.Также устанавливается, что возможно принятие в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее одного года. Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20230721/grazhdanstvo-1885590255.html

https://ria.ru/20230518/gosduma-1872683733.html

https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, россия, сергей цеков, политика