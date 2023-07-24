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Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с герба - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:31 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/gerb-1886060837.html
Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с герба
Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с герба - РИА Новости, 24.07.2023
Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с герба
Власти Киевской области намерены изменить герб и флаг региона, убрав с них Георгия Победоносца, поскольку аналогичные изображения этого общехристианского... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T22:31
2023-07-24T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киевская область
руслан кравченко
георгий победоносец
сергей лавров
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Киевской области намерены изменить герб и флаг региона, убрав с них Георгия Победоносца, поскольку аналогичные изображения этого общехристианского святого есть на геральдической символике Москвы и Московской области, сообщил глава местной областной военной администрации Руслан Кравченко. "С 1999 года на гербе Киевщины изображен Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе московской области и москвы (со строчной буквы - ред.). ... На Украине встал вопрос об изменении символики. Она должна соответствовать нашей истории, культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности и традиции региона. Сегодня презентовали депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов первые наработки геральдистов нового герба и флага области", - написал Кравченко на своей странице в Facebook*. Он отметил, что геральдическая экспертиза официальной символики области была проведена по инициативе Киевской областной военной администрации. Разработки нового герба и флага прошли экспертизу Института истории НАН Украины. Специалисты предложили, чтобы в основе герба был изображен ангел. Герб с ангелом изображали и на больших государственных печатях Великого княжества Литовского, добавил Кравченко. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, киевская область, руслан кравченко, георгий победоносец, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киевская область, Руслан Кравченко, Георгий Победоносец, Сергей Лавров
Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с герба

Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с ее герба и флага

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМонумент Георгия Победоносца
Монумент Георгия Победоносца - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Монумент Георгия Победоносца. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Киевской области намерены изменить герб и флаг региона, убрав с них Георгия Победоносца, поскольку аналогичные изображения этого общехристианского святого есть на геральдической символике Москвы и Московской области, сообщил глава местной областной военной администрации Руслан Кравченко.
"С 1999 года на гербе Киевщины изображен Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе московской области и москвы (со строчной буквы - ред.). ... На Украине встал вопрос об изменении символики. Она должна соответствовать нашей истории, культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности и традиции региона. Сегодня презентовали депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов первые наработки геральдистов нового герба и флага области", - написал Кравченко на своей странице в Facebook*.
Он отметил, что геральдическая экспертиза официальной символики области была проведена по инициативе Киевской областной военной администрации. Разработки нового герба и флага прошли экспертизу Института истории НАН Украины. Специалисты предложили, чтобы в основе герба был изображен ангел. Герб с ангелом изображали и на больших государственных печатях Великого княжества Литовского, добавил Кравченко.
В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевская областьРуслан КравченкоГеоргий ПобедоносецСергей Лавров
 
 
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