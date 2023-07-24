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Суд признал действия гитлеровцев в Подмосковье во время оккупации геноцидом - РИА Новости, 24.07.2023
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15:51 24.07.2023 (обновлено: 16:42 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/genotsid-1885977577.html
Суд признал действия гитлеровцев в Подмосковье во время оккупации геноцидом
Суд признал действия гитлеровцев в Подмосковье во время оккупации геноцидом - РИА Новости, 24.07.2023
Суд признал действия гитлеровцев в Подмосковье во время оккупации геноцидом
Суд признал факт геноцида в Московской области во время нацистской оккупации в 1941-42 годах, когда погибли более 26 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:51
2023-07-24T16:42
московская область (подмосковье)
генеральная прокуратура рф
происшествия
великая отечественная война (1941-1945)
московский областной суд
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд признал факт геноцида в Московской области во время нацистской оккупации в 1941-42 годах, когда погибли более 26 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры России."Московский областной суд удовлетворил заявление прокуратуры региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны в отношении мирных советских граждан и военнопленных на оккупированной в период с октября 1941 года по январь 1942 года территории Подмосковья", - говорится в сообщении.Установлено, что Подмосковье и его жители должны были стать ресурсной базой нацистов, обеспечивать всем необходимым для продолжения войны. Людей пытали, убивали, грабили, выгоняли из домов, чтобы расквартировать там немецких военных. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд, людей выгоняли на дороги и в поля для их разминирования.Отмечается, что к участию в судебных заседаниях были привлечены представители региональных министерств, изучены архивные документы и материалы, допрошены свидетели этих страшных событий и представители поисковых отрядов.Так, один из актов о зверствах нацистов в Подмосковье свидетельствует, что в октябре 1941 года немцы в деревне Микулино разгромили корпуса психиатрической больницы. Беззащитных душевнобольных пациентов выгоняли из корпусов на мороз в белье, травили газом и расстреливали. В мае 2022 года при проведении поисковых работ в городском округе Лотошино в котлованах обнаружено массовое захоронение, в том числе тела женщин и детей."Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тысяч человек. В ходе судебных заседаний определен размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками, который превысил 6,4 триллиона рублей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230719/sud-1885013279.html
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московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, происшествия, великая отечественная война (1941-1945), московский областной суд, россия
Московская область (Подмосковье), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Великая Отечественная война (1941-1945), Московский областной суд, Россия
Суд признал действия гитлеровцев в Подмосковье во время оккупации геноцидом

Суд признал факт геноцида в Подмосковье во время нацистской оккупации в 1941-1942 годах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд признал факт геноцида в Московской области во время нацистской оккупации в 1941-42 годах, когда погибли более 26 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры России.
"Московский областной суд удовлетворил заявление прокуратуры региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны в отношении мирных советских граждан и военнопленных на оккупированной в период с октября 1941 года по январь 1942 года территории Подмосковья", - говорится в сообщении.
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Установлено, что Подмосковье и его жители должны были стать ресурсной базой нацистов, обеспечивать всем необходимым для продолжения войны. Людей пытали, убивали, грабили, выгоняли из домов, чтобы расквартировать там немецких военных. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд, людей выгоняли на дороги и в поля для их разминирования.
Отмечается, что к участию в судебных заседаниях были привлечены представители региональных министерств, изучены архивные документы и материалы, допрошены свидетели этих страшных событий и представители поисковых отрядов.
Так, один из актов о зверствах нацистов в Подмосковье свидетельствует, что в октябре 1941 года немцы в деревне Микулино разгромили корпуса психиатрической больницы. Беззащитных душевнобольных пациентов выгоняли из корпусов на мороз в белье, травили газом и расстреливали. В мае 2022 года при проведении поисковых работ в городском округе Лотошино в котлованах обнаружено массовое захоронение, в том числе тела женщин и детей.
"Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тысяч человек. В ходе судебных заседаний определен размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками, который превысил 6,4 триллиона рублей", - добавляется в сообщении.
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