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Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет - РИА Новости, 24.07.2023
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Культура
 
14:51 24.07.2023 (обновлено: 15:27 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/futurama-1885964739.html
Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет
Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет - РИА Новости, 24.07.2023
Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет
Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет после выхода седьмого сезона. Новые серии появились на стриминговом сервисе Hulu. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:51
2023-07-24T15:27
культура
дэвид коэн
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет после выхода седьмого сезона. Новые серии появились на стриминговом сервисе Hulu. Первая серия восьмого сезона вышла 24 июля и получила название "Невозможный поток". Релиз следующего – "Дети Малого болота" – состоится 31 июля. Сезон традиционно разобьют на две части. Первая будет состоять из 10 серий и станет полностью доступна для просмотра 25 сентября. О том, что научно-популярный мультсериал снова появится на экранах, стало известно еще в феврале. К работе вернулись авторы проекта Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн, а также большинство актеров озвучивания. Однако новость о новом эпизоде омрачилась для фанатов "Футурамы" сообщением об отказе Джона Ди Маджио озвучивать робота Бендера. Он заявил, что недоволен предложенным ему гонораром. Актер уточнил, что требует повышения зарплаты не только для себя, но и для коллег. Позже он достиг соглашения с создателями проекта и вернулся к работе в мультсериале.
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дэвид коэн
Культура, Дэвид Коэн
Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет

"Футурама" начала выпускать новые серии спустя 10 лет после завершения седьмого сезона

© 20th Television Animation (1999 – ...)Кадр из мультсериала "Футурама"
Кадр из мультсериала Футурама
© 20th Television Animation (1999 – ...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет после выхода седьмого сезона. Новые серии появились на стриминговом сервисе Hulu.
Первая серия восьмого сезона вышла 24 июля и получила название "Невозможный поток". Релиз следующего – "Дети Малого болота" – состоится 31 июля.
Сезон традиционно разобьют на две части. Первая будет состоять из 10 серий и станет полностью доступна для просмотра 25 сентября.
О том, что научно-популярный мультсериал снова появится на экранах, стало известно еще в феврале. К работе вернулись авторы проекта Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн, а также большинство актеров озвучивания.
Однако новость о новом эпизоде омрачилась для фанатов "Футурамы" сообщением об отказе Джона Ди Маджио озвучивать робота Бендера. Он заявил, что недоволен предложенным ему гонораром. Актер уточнил, что требует повышения зарплаты не только для себя, но и для коллег. Позже он достиг соглашения с создателями проекта и вернулся к работе в мультсериале.
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