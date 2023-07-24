https://ria.ru/20230724/futurama-1885964739.html

Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет

Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет - РИА Новости, 24.07.2023

Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет

Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет после выхода седьмого сезона. Новые серии появились на стриминговом сервисе Hulu. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:51

2023-07-24T14:51

2023-07-24T15:27

культура

дэвид коэн

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Мультсериал "Футурама" вернулся на экраны спустя 10 лет после выхода седьмого сезона. Новые серии появились на стриминговом сервисе Hulu. Первая серия восьмого сезона вышла 24 июля и получила название "Невозможный поток". Релиз следующего – "Дети Малого болота" – состоится 31 июля. Сезон традиционно разобьют на две части. Первая будет состоять из 10 серий и станет полностью доступна для просмотра 25 сентября. О том, что научно-популярный мультсериал снова появится на экранах, стало известно еще в феврале. К работе вернулись авторы проекта Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн, а также большинство актеров озвучивания. Однако новость о новом эпизоде омрачилась для фанатов "Футурамы" сообщением об отказе Джона Ди Маджио озвучивать робота Бендера. Он заявил, что недоволен предложенным ему гонораром. Актер уточнил, что требует повышения зарплаты не только для себя, но и для коллег. Позже он достиг соглашения с создателями проекта и вернулся к работе в мультсериале.

https://ria.ru/20230717/predskazanie-1884512637.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дэвид коэн