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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220210/futurama-1772021512.html
У мультсериала "Футурама" будет продолжение, пишут СМИ
У мультсериала "Футурама" будет продолжение, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2022
У мультсериала "Футурама" будет продолжение, пишут СМИ
Стриминговый сервис Hulu после длительных переговоров с шоураннерами "Футурамы" все-таки вернет на экраны знаменитый научно-фантастический мультсериал, сообщает РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:10
2022-02-10T12:10
культура
новости культуры
кино и сериалы
20th century fox
дэвид коэн
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Стриминговый сервис Hulu после длительных переговоров с шоураннерами "Футурамы" все-таки вернет на экраны знаменитый научно-фантастический мультсериал, сообщает Deadline. По данным издания, новые эпизоды, которых будет 20, снимут авторы оригинального сериала Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн. В продолжение "Футурамы" также вернутся многие актеры озвучивания, в том числе Билли Уэст (Вуди), Кэти Сагал (Туранга Лила), Морис ЛаМарш (Зепп), Лорен Том (Эми Вонг), Дэвид Херман (второстепенные персонажи) и другие. Увы, в списке актеров дубляжа нет Джона Ди Маджо, чьим голосом в "Футураме" говорит робот Бендер. В Deadline отмечают, что его роль сейчас переделывается. Производство новых выпусков начнется уже в феврале, а премьера, предположительно, состоится в 2023 году. Эпизоды можно будет посмотреть на Hulu. Премьера "Футурамы" состоялась в 1999 году. Сериал выходил по 2013 год. За это время было создано семь сезонов.
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новости культуры, кино и сериалы, 20th century fox, дэвид коэн
12:10 10.02.2022
 
У мультсериала "Футурама" будет продолжение, пишут СМИ

У мультсериала "Футурама" будет продолжение, пишут СМИ

© 20th Century Fox Television Кадр из мультсериала "Футурама"
Кадр из мультсериала Футурама
© 20th Century Fox Television
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Стриминговый сервис Hulu после длительных переговоров с шоураннерами "Футурамы" все-таки вернет на экраны знаменитый научно-фантастический мультсериал, сообщает Deadline.
По данным издания, новые эпизоды, которых будет 20, снимут авторы оригинального сериала Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн.
В продолжение "Футурамы" также вернутся многие актеры озвучивания, в том числе Билли Уэст (Вуди), Кэти Сагал (Туранга Лила), Морис ЛаМарш (Зепп), Лорен Том (Эми Вонг), Дэвид Херман (второстепенные персонажи) и другие.
Увы, в списке актеров дубляжа нет Джона Ди Маджо, чьим голосом в "Футураме" говорит робот Бендер. В Deadline отмечают, что его роль сейчас переделывается.
Производство новых выпусков начнется уже в феврале, а премьера, предположительно, состоится в 2023 году. Эпизоды можно будет посмотреть на Hulu.
Премьера "Футурамы" состоялась в 1999 году. Сериал выходил по 2013 год. За это время было создано семь сезонов.
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КультураНовости культурыКино и сериалы20th Century FoxДэвид Коэн
 
 
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