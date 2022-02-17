https://ria.ru/20220217/futurama-1773182969.html

Актер оправдался перед фанатами за отказ озвучивать Бендера в "Футураме"

Актер оправдался перед фанатами за отказ озвучивать Бендера в "Футураме" - РИА Новости, 17.02.2022

Актер оправдался перед фанатами за отказ озвучивать Бендера в "Футураме"

Джон Ди Маджио решил, что ему следует объяснить в твиттере своим фанатами отказ озвучивать робота Бендера в новых сериях "Футурамы". РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T00:23

2022-02-17T00:23

2022-02-17T00:23

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Джон Ди Маджио решил, что ему следует объяснить в твиттере своим фанатами отказ озвучивать робота Бендера в новых сериях "Футурамы".Судя по его публикации, ему не понравилось, какой гонорар был предложен за работу над ролью.В обращении к фанатам Ди Маджио подчеркнул: он не считает, что только ему должны платить больше, этого достойны все актеры, занимающиеся озвучанием сериала."Переговоры — естественная часть работы в шоу-бизнесе. У каждого своя стратегия и свои границы. Своя "цена". Кто-то принимает предложение, кто-то не поддается уговорам. Бендер — часть моей души. Не считаю, что мой поступок — проявление неуважения к фанатам или моим коллегам по проекту. Речь идет о самоуважении", — заявил Ди Маджио. По его словам, он устал от индустрии, которая стала слишком корпоративной и использует время и талант актеров. "Еще раз благодарю за поддержку. И надеюсь на лучшее", — добавил артист. Фанаты, и правда, мечтают о том, чтобы Ди Маджио вернулся к роли. Они даже придумали хештег "JohnDiMaggioIsBender". Первые серии "Футурамы" вышли в 1999 году. Всего было создано семь сезонов. Главный герой шоу — Фрай. Он был разносчиком пиццы и случайно попал в криокамеру. Разморозили незадачливого юношу только в XXX веке, он оказался в мире, где земляне живут вместе с роботами и пришельцами. Быстро привыкнув к новым реалиям, Фрай влюбился и нашел далекого родственника. Также у парня появилось много новых друзей, самый близкий из них Бендер. О том, что у шоу будет продолжение, стало известно 10 февраля. Авторы оригинального проекта Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн снимут 20 эпизодов. Предположительно премьера новых серий состоится в 2023 году.

https://ria.ru/20220216/dune-1773060830.html

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новости культуры, дэвид коэн, кино и сериалы