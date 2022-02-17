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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220217/futurama-1773182969.html
Актер оправдался перед фанатами за отказ озвучивать Бендера в "Футураме"
Актер оправдался перед фанатами за отказ озвучивать Бендера в "Футураме" - РИА Новости, 17.02.2022
Актер оправдался перед фанатами за отказ озвучивать Бендера в "Футураме"
Джон Ди Маджио решил, что ему следует объяснить в твиттере своим фанатами отказ озвучивать робота Бендера в новых сериях "Футурамы". РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T00:23
2022-02-17T00:23
культура
новости культуры
дэвид коэн
кино и сериалы
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Джон Ди Маджио решил, что ему следует объяснить в твиттере своим фанатами отказ озвучивать робота Бендера в новых сериях "Футурамы".Судя по его публикации, ему не понравилось, какой гонорар был предложен за работу над ролью.В обращении к фанатам Ди Маджио подчеркнул: он не считает, что только ему должны платить больше, этого достойны все актеры, занимающиеся озвучанием сериала."Переговоры — естественная часть работы в шоу-бизнесе. У каждого своя стратегия и свои границы. Своя "цена". Кто-то принимает предложение, кто-то не поддается уговорам. Бендер — часть моей души. Не считаю, что мой поступок — проявление неуважения к фанатам или моим коллегам по проекту. Речь идет о самоуважении", — заявил Ди Маджио. По его словам, он устал от индустрии, которая стала слишком корпоративной и использует время и талант актеров. "Еще раз благодарю за поддержку. И надеюсь на лучшее", — добавил артист. Фанаты, и правда, мечтают о том, чтобы Ди Маджио вернулся к роли. Они даже придумали хештег "JohnDiMaggioIsBender". Первые серии "Футурамы" вышли в 1999 году. Всего было создано семь сезонов. Главный герой шоу — Фрай. Он был разносчиком пиццы и случайно попал в криокамеру. Разморозили незадачливого юношу только в XXX веке, он оказался в мире, где земляне живут вместе с роботами и пришельцами. Быстро привыкнув к новым реалиям, Фрай влюбился и нашел далекого родственника. Также у парня появилось много новых друзей, самый близкий из них Бендер. О том, что у шоу будет продолжение, стало известно 10 февраля. Авторы оригинального проекта Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн снимут 20 эпизодов. Предположительно премьера новых серий состоится в 2023 году.
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новости культуры, дэвид коэн, кино и сериалы
00:23 17.02.2022
 
Актер оправдался перед фанатами за отказ озвучивать Бендера в "Футураме"

Джон Ди Маджио оправдался перед фанатами за отказ озвучивать робота Бендера в "Футураме"

© FoxРобот Бендер в мультсериале "Футурама"
Робот Бендер в мультсериале Футурама
© Fox
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Джон Ди Маджио решил, что ему следует объяснить в твиттере своим фанатами отказ озвучивать робота Бендера в новых сериях "Футурамы".
Судя по его публикации, ему не понравилось, какой гонорар был предложен за работу над ролью.
В обращении к фанатам Ди Маджио подчеркнул: он не считает, что только ему должны платить больше, этого достойны все актеры, занимающиеся озвучанием сериала.
"Переговоры — естественная часть работы в шоу-бизнесе. У каждого своя стратегия и свои границы. Своя "цена". Кто-то принимает предложение, кто-то не поддается уговорам. Бендер — часть моей души. Не считаю, что мой поступок — проявление неуважения к фанатам или моим коллегам по проекту. Речь идет о самоуважении", — заявил Ди Маджио.
По его словам, он устал от индустрии, которая стала слишком корпоративной и использует время и талант актеров.
© AFP 2022 / Getty Images/Alberto E. RodriguezДжон Ди Маджио
Джон ДиМаджио - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Alberto E. Rodriguez
Джон Ди Маджио
"Еще раз благодарю за поддержку. И надеюсь на лучшее", — добавил артист.
Фанаты, и правда, мечтают о том, чтобы Ди Маджио вернулся к роли. Они даже придумали хештег "JohnDiMaggioIsBender".
Первые серии "Футурамы" вышли в 1999 году. Всего было создано семь сезонов. Главный герой шоу — Фрай. Он был разносчиком пиццы и случайно попал в криокамеру. Разморозили незадачливого юношу только в XXX веке, он оказался в мире, где земляне живут вместе с роботами и пришельцами. Быстро привыкнув к новым реалиям, Фрай влюбился и нашел далекого родственника. Также у парня появилось много новых друзей, самый близкий из них Бендер.
О том, что у шоу будет продолжение, стало известно 10 февраля. Авторы оригинального проекта Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн снимут 20 эпизодов. Предположительно премьера новых серий состоится в 2023 году.
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