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Петербурженка выкинула в окно деньги, думая, что задерживает преступника - РИА Новости, 24.07.2023
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13:32 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/dengi-1885947843.html
Петербурженка выкинула в окно деньги, думая, что задерживает преступника
Петербурженка выкинула в окно деньги, думая, что задерживает преступника - РИА Новости, 24.07.2023
Петербурженка выкинула в окно деньги, думая, что задерживает преступника
Пенсионерка в Петербурге по указке мошенников выбросила в окно 800 тысяч рублей якобы для задержания преступника по кличке Хрипатый, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:32
2023-07-24T13:32
происшествия
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Пенсионерка в Петербурге по указке мошенников выбросила в окно 800 тысяч рублей якобы для задержания преступника по кличке Хрипатый, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. "Пенсионерка из Красногвардейского района обратилась с заявлением в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Она скинула в пакете из окна 800 тысяч рублей, которые забрал злоумышленник", - сообщил источник. По словам собеседника агентства, пенсионерка была уверена, что участвует в оперативных мероприятиях по задержанию преступника по кличке Хрипатый. В этом ее убедил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов по телефону. "Мошенник убедил женщину, что необходимо снять деньги и отдать их Хрипатому, чтобы его могли задержать, а потом деньги ей вернут", - сказал информированный источник. Заявление в полиции у пенсионерки приняли, решается вопрос о проведении проверки и возбуждении уголовного дела, добавил собеседник. Официальным комментарием ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Петербурженка выкинула в окно деньги, думая, что задерживает преступника

В Петербурге пенсионерка выкинула в окно 800 тысяч рублей якобы для задержания преступника

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Пенсионерка в Петербурге по указке мошенников выбросила в окно 800 тысяч рублей якобы для задержания преступника по кличке Хрипатый, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"Пенсионерка из Красногвардейского района обратилась с заявлением в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Она скинула в пакете из окна 800 тысяч рублей, которые забрал злоумышленник", - сообщил источник.
По словам собеседника агентства, пенсионерка была уверена, что участвует в оперативных мероприятиях по задержанию преступника по кличке Хрипатый. В этом ее убедил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов по телефону. "Мошенник убедил женщину, что необходимо снять деньги и отдать их Хрипатому, чтобы его могли задержать, а потом деньги ей вернут", - сказал информированный источник. Заявление в полиции у пенсионерки приняли, решается вопрос о проведении проверки и возбуждении уголовного дела, добавил собеседник.
Официальным комментарием ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти РИА Новости пока не располагает.
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