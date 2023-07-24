https://ria.ru/20230724/dengi-1885947843.html

Петербурженка выкинула в окно деньги, думая, что задерживает преступника

Петербурженка выкинула в окно деньги, думая, что задерживает преступника - РИА Новости, 24.07.2023

Петербурженка выкинула в окно деньги, думая, что задерживает преступника

Пенсионерка в Петербурге по указке мошенников выбросила в окно 800 тысяч рублей якобы для задержания преступника по кличке Хрипатый, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:32

2023-07-24T13:32

2023-07-24T13:32

происшествия

санкт-петербург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Пенсионерка в Петербурге по указке мошенников выбросила в окно 800 тысяч рублей якобы для задержания преступника по кличке Хрипатый, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. "Пенсионерка из Красногвардейского района обратилась с заявлением в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Она скинула в пакете из окна 800 тысяч рублей, которые забрал злоумышленник", - сообщил источник. По словам собеседника агентства, пенсионерка была уверена, что участвует в оперативных мероприятиях по задержанию преступника по кличке Хрипатый. В этом ее убедил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов по телефону. "Мошенник убедил женщину, что необходимо снять деньги и отдать их Хрипатому, чтобы его могли задержать, а потом деньги ей вернут", - сказал информированный источник. Заявление в полиции у пенсионерки приняли, решается вопрос о проведении проверки и возбуждении уголовного дела, добавил собеседник. Официальным комментарием ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230707/moshenniki-1882712702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)