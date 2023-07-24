https://ria.ru/20230724/den-1886005399.html
Путин установил дату победного завершения Крымской операции
Путин установил дату победного завершения Крымской операции - РИА Новости, 24.07.2023
Путин установил дату победного завершения Крымской операции
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 12 мая Днем победного завершения советскими войсками Крымской операции, соответствующий документ... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:15
2023-07-24T17:15
2023-07-24T20:51
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 12 мая Днем победного завершения советскими войсками Крымской операции, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Внести <...> изменение, дополнив абзацем следующего содержания: "12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)", — говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20230724/genotsid-1885977577.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин установил дату победного завершения Крымской операции
Путин установил 12 мая Днем победного завершения советскими войсками Крымской операции