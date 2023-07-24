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Путин установил дату победного завершения Крымской операции - РИА Новости, 24.07.2023
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17:15 24.07.2023 (обновлено: 20:51 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/den-1886005399.html
Путин установил дату победного завершения Крымской операции
Путин установил дату победного завершения Крымской операции - РИА Новости, 24.07.2023
Путин установил дату победного завершения Крымской операции
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 12 мая Днем победного завершения советскими войсками Крымской операции, соответствующий документ... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:15
2023-07-24T20:51
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 12 мая Днем победного завершения советскими войсками Крымской операции, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Внести &lt;...&gt; изменение, дополнив абзацем следующего содержания: "12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)", — говорится в тексте документа.
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россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин установил дату победного завершения Крымской операции

Путин установил 12 мая Днем победного завершения советскими войсками Крымской операции

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 12 мая Днем победного завершения советскими войсками Крымской операции, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести <...> изменение, дополнив абзацем следующего содержания: "12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)", — говорится в тексте документа.
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РоссияВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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