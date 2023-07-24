https://ria.ru/20230724/den-1886005399.html

Путин установил дату победного завершения Крымской операции

Путин установил дату победного завершения Крымской операции - РИА Новости, 24.07.2023

Путин установил дату победного завершения Крымской операции

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 12 мая Днем победного завершения советскими войсками Крымской операции, соответствующий документ... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:15

2023-07-24T17:15

2023-07-24T20:51

россия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 12 мая Днем победного завершения советскими войсками Крымской операции, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Внести <...> изменение, дополнив абзацем следующего содержания: "12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)", — говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20230724/genotsid-1885977577.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)