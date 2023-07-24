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В Кремле прокомментировали увеличение числа атак украинских беспилотников

В Кремле прокомментировали увеличение числа атак украинских беспилотников - РИА Новости, 24.07.2023

В Кремле прокомментировали увеличение числа атак украинских беспилотников

Украинские попытки атаковать российские регионы беспилотниками участились, но все обеспечивающие безопасность службы начеку, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:43

2023-07-24T12:43

2023-07-24T12:44

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские попытки атаковать российские регионы беспилотниками участились, но все обеспечивающие безопасность службы начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Здесь вряд ли они требуются. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, все принимают меры уже. Вы видите, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников наши регионы. Поэтому принимаются меры, ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа", – сказал Песков в ответ на вопрос, необходимы ли в связи с этим дополнительные поручения президента.

украина

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2023

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дмитрий песков, украина